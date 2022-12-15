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年節收「一物」代表對方最在乎自己？網讚「沒有雷點」還能感受送禮者的用心

消費中心／綜合報導

又到了挑選年節禮盒傷腦筋的日子，誰都希望送的禮物能讓收禮者真心喜歡，但與其揣測每個人的喜好，不如直接入手普遍大眾接受度高的禮盒類別。「哪些禮盒收了最滿意？」這個問題在網路上是萬年老哏題，統整多數網友建議，普遍是從「自己想收到什麼」為出發，也有網友認為「最沒有雷點」的無非就是以養生為取向的禮盒了，例如適合在過年期間解膩的養生醋飲、講求養顏美容的甜湯禮盒，當然還有方便食用的堅果零食，由於可替代其他重口味的零食，加上長期以來營養師的推薦，因此更受到網友讚許，直呼：「收到堅果禮盒，真的會覺得送禮人是有在用心挑的！」

▲▼ 農曆,過年,春節,臺灣菸酒,台酒,堅果,花生,杏仁,禮盒,送禮,伴手禮,健康,營養,養生。（圖／臺灣菸酒提供）

▲台酒推出的hello kitty綜合堅果囊括不同種類堅果，包裝喜氣又大方，烘焙非油炸讓大小朋友都能吃得無負擔！（圖／資料照，下同）

▲▼ 農曆,過年,春節,臺灣菸酒,台酒,堅果,花生,杏仁,禮盒,送禮,伴手禮,健康,營養,養生。（圖／臺灣菸酒提供）

▲現代人注重養生，富含營養價值的堅果成為「零雷點」的年節貼心禮盒，讓你送禮送得養生又食尚！

隨著健康意識抬頭，身邊不少人已養成每天吃堅果的飲食習慣！常見堅果包括腰果、核桃、花生、杏仁、夏威夷豆、南瓜子、芝麻等種子類食物，而被譽為「超級食物」的堅果，也被營養師普遍認為擁有不飽和脂肪酸、同時也有豐富的維生素B群、維生素E和鋅、鎂等礦物質，是幫助現代人補充營養、維持健康的好幫手之一。然而根據2017～2020年國民營養健康狀況變遷調查結果發現，除了45～74歲男、女性每日平均攝取堅果達0.7～1份，其他性別年齡層每日攝取堅果量皆偏低，其中44歲以下的族群每日攝取堅果種子類更低於0.4份，嚴重偏離建議攝取量。因此，也別擔心收禮者沒有吃堅果的習慣，以堅果禮盒做為他們在年節大魚大肉之餘，能吃進實際營養、較為健康的聚會零嘴，還可順道關心他們的飲食習慣，在新的一年展現滿滿的貼心與誠意！

▲▼ 農曆,過年,春節,臺灣菸酒,台酒,堅果,花生,杏仁,禮盒,送禮,伴手禮,健康,營養,養生。（圖／臺灣菸酒提供）

▲堅果擁有豐富營養素，被譽為「超級食物」，但國人普遍攝取量不足，趁著年節送禮，幫親朋好友增添營養。（圖／Pixabay）

然而，不少營養師也提醒，平日入手堅果或在年節選擇堅果禮盒，還是要注意其品質必須具備口感脆、沒油耗味等條件，以免買到變質商品，同時也不能因為「健康」就吃得太唰嘴，基本上應以每餐一茶匙或每天一湯匙的量為主，這樣才能把堅果的營養吃進體內，同時不會額外吃進負擔。近年，從泡麵、年菜甚至保養品都做到火紅出名的台酒，也格外以追求天然的調味與食材增添消費者的餐桌風景，如果擔心吃下肚或做為贈禮的堅果品質，選擇累積多年信譽的品牌，更有一定的安全保障。

台酒推出的堅果禮盒，品項多元，包括內含杏仁、核桃、蔓越莓乾、黑豆、黃豆、南瓜籽、葡萄乾等優質堅果與豆類的經典「台酒綜合堅果禮盒」，製程強調烘焙非油炸讓大小朋友吃得無負擔。值得一提的是，滋味酸甜的葡萄乾在作法上特別浸漬在玉泉台灣之美紅葡萄酒中，讓養生族群也能偷偷享受微醺的大人味。

適合一口一個的「台酒葡萄蔓越莓腰果酥禮盒」、「台酒清酒酵母南瓜籽酥禮盒」，則分別嚴選堅果、果乾搭配麥芽糖，營造甜而不膩的酥脆美味。至於上市以來就備受年輕族群喜愛的「台酒酒粕脆皮可可杏仁禮盒」，添加台酒清酒粕製成，整顆杏仁裹上頂級可可粉再加上脆皮口感，完全是大人系的苦甜濃郁風味，適合送給好友閨蜜，為許久不見的聚會增添質感甜食！

▲▼ 農曆,過年,春節,臺灣菸酒,台酒,堅果,花生,杏仁,禮盒,送禮,伴手禮,健康,營養,養生。（圖／臺灣菸酒提供）

▲台酒酒粕脆皮可可杏仁，脆皮口感搭配頂級可可粉，形成苦甜濃郁的大人系風味。

若是要贈予長輩，不如就以精選雲林北港頂級花生結合啤酒酵母增加脆爽度的「台酒啤酒酵母花生禮盒」，成為他們今年一手玩牌、一手停不下來的唰嘴小物，而且以宜蘭三星蔥及頂級大紅袍特製的麻辣、香蔥兩種風味，分別皆為全素與植物五辛素，更能讓有茹素需求的長輩，在初一十五的日子也能放心享用。

無論是在農曆春節招待友人，或是想在連假期間小小放縱、來點零食，端出擁有大廠品質的台酒堅果禮盒系列，就不怕在美味度與滿足程度上出現期待落差，當然也更適合贈予重要的工作夥伴和親友，就讓台酒堅果禮盒系列代表不好意思說出口的心意，忠實傳達對他們的關心與情意。

台酒堅果禮盒由此去 https://reurl.cc/Ydklk0

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