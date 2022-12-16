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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「防疫險」狂刁難不理賠　保險員還嗆：Omicron不是新冠！

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸防疫鬆綁後，各地暴增大量感染病例，傳出有保險公司賣了防疫險之後竟刁難保戶，要求出具醫院開出的核酸證明、確診證明，還有X光、血檢等資料的正本。最扯的是，甚至傳出有保險公司直接以「Omicron不是新冠」為由拒賠。

根據《中新網》報導，北京女子普普（化名）今年3月份購買了太平洋財產保險公司的「新冠肺炎·隔離津貼版」防疫險，保障內容中顯示，新冠病毒確診津貼2萬元人民幣（約8.8萬元新台幣），新冠病毒住院津貼6千元（約2.6萬元新台幣），新冠集中隔離津貼2800元（約1.2萬元新台幣）等。

普普13日在家快篩發現自己陽性，於是打電話給保險公司，理賠員說，需要醫院開具的核酸證明和寫明輕症、重症還是無症狀的確診證明，以及X光、血檢等各類資料的正本，都要進行郵寄。

▼大陸疫情爆發，各地傳出大量感染。（圖／路透社）

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

普普抱怨，她不清楚現在陽性該怎麽去醫院開證明，聽說好多醫院都不給開。

普普還在網路上看到有人說，「只是陽性不賠付，必須CT顯示有肺部感染才能賠付。」這讓她更加擔心，「今天（14日）我又給理賠員打電話，但沒打通。

廣東的小琳（化名）更不滿，因為她已經拿到了診斷證明，卻還是無法獲得理賠。小琳說，她年初購買了國泰出行保，內容包含新冠肺炎確診津貼，最近新冠陽性後去申請理賠，並上傳了核酸、抗原陽性及醫生診斷證明等材料，但卻遭遇拒賠，理由是「不符合國家衛健委公布的新型確診標準，現有資料不屬新型冠狀病毒肺炎確診病例（輕／普通／重型）。」

小琳憤怒表示，對方就是要醫生開具寫有「確診新冠肺炎」字樣的診斷書，但她請醫生開具時，醫生卻回應，「開的診斷書都是有固定的模式和根據上級要求來寫的，不能這麽開，這也就形成了閉環。」

小琳指出，「這麽拖下去，等我病好了，他們要的證明資料我可能也無法提供了，他們也就不用賠了！」

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

更扯的是，有一名網友更在網路上指出，他很早就買了中國人壽的新冠保險，但是這幾天陽性之後，去找保險公司理賠，工作人員竟直接告訴他「Omicron不是新冠」，還說現在已經被定義為流感了，保險已經沒有意義，得不到任何理賠。

對於網友的質疑，中國人壽回應，第一時間展開了調查核實，該客戶在公司投保了重大疾病保險和醫療保險等多個產品，其中部分產品擴展了新冠責任，目前公司尚未接到該客戶或家屬提交的理賠資料，「已聯繫到客戶家屬，並進一步加強與客戶的溝通，後續將根據客戶提交的相關資料，按照合同約定快速啟動相應的理賠程序和服務。」

另外，消費者服務平台上，新冠險相關的投訴已經有將近兩千條。根據大陸銀保監會發布數據顯示，第二季涉及新冠疫情隔離相關保險等財產險其他保險糾紛投訴有2434件，占財產保險公司投訴總量的24.22%。

▲▼中國大陸疫情。（圖／路透社）

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