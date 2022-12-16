藍營文宣狂罵「膿包」　吳怡農怒批不入流：希望國民黨嚴肅看待選舉

記者杜冠霖／台北報導

台北市第三選區立委補選選戰白熱化，近期國民黨在記者會、文宣上狂批民進黨候選人吳怡農是「膿包」，對此，吳怡農16日批評，國民黨這幾天沒有對政見具體回應或建設性批評，卻一再用膿包批評，已經超過選舉界線，國民黨主管言行如此不入流，自己完全不能接受，相信大部分選民也不會同意，選舉非常嚴肅，民主政治必須認真看待，希望國民黨高層也能嚴肅看待。

吳怡農16日至松江市場掃街，對於藍營近期狂批其是「膿包」，吳怡農表明，選舉是嚴肅的事情，如果對自己提出的政見提不出有建設性的批評也就算了，但一直提出膿包字眼攻擊個人，「這是對我的污辱，也是對選民的不尊重，希望國民黨高層嚴肅看待這件事情，言行如此不入流，相信大部分選民都不能接受。」

對於國民黨批其提出政策，吳怡農指出，台灣面臨許多挑戰，國家安全、整體經濟等等，這次選舉短短三個禮拜，也透過具體主張跟社會報告如何改善競台灣環境，不管是下一代還是城市的競爭力，透過多語教育主張、松山機場遷移、兵役制度的改善，都提出很具體主張。

吳怡農指出，國民黨如果對他的方向不同意，可以提出更具體的批評，選舉是嚴肅的事情，應該利用寶貴時間向市民充分表達立場。

▲吳怡農松江市場掃街。（圖／記者屠惠剛攝）

