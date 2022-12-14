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社會 社會焦點 保障人權

詐欺博弈機房藏商辦「1年詐3千萬」　全拿來買千萬藍寶堅尼+名牌包

▲▼ 。（圖／民眾提供，下同）

▲▼刑事局和台中警方破獲一處詐欺博奕機房，藏身在商辦大樓，逮捕28人，1年詐得2881萬元，全買豪宅超跑名表，藍寶堅尼1000萬加上套件200萬，一台要價1200萬。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

刑事局偵六大隊第六隊跟蒐1年，上月在台中七期一棟商辦破獲3處博弈詐欺機房，逮捕正在工作的游姓主嫌等28人，警方擔心成員刪除電腦資料或關機，喝令「手舉高」、「不准動」，該詐團以獲利10倍至15倍為誘餌，吸引80多人匯款一搏，被害人即使看到自己帳面一直有錢進來，但被各種理由推託，一毛錢也拿不回來，粗估1年來詐得2881萬元，全拿去買豪宅、超跑、名表和名牌包，其中24人在12月8日已羈押禁見。

▲▼ 。（圖／民眾提供，下同）

詐欺集團承租商辦大樓隱匿其中，掩人耳目，早已成趨勢，刑事局和台中市警察局合力清查高級商業大樓內的科技公司，防杜詐欺機房或洗錢水房，經蒐證後，上月出動大批警力攻堅，逮捕以21歲游姓主嫌為首的詐欺集團，破獲3處機房，當場逮捕28名成員，查扣電腦主機37台、筆記型電腦10台、手機100支、藍寶堅尼及BMW各1輛、百達翡麗等名表5支、愛瑪仕等名牌包14個、現金62萬8800元等贓證物。

其中，被檢警查扣的Arisa Lamborghini Urus，原價約1000萬，加上套件約1200萬，是國內罕見的特別車種。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲愛馬仕包要價2萬美金。

警方表示，該假博弈詐欺集團詐騙手法是「養套殺」，先以「儲值萬元送點數」、「首儲會員送點數」、「日日返水」、「出金三日內到帳」等10倍至15倍誘人獲利，廣發簡訊吸引成為會員，再以報明牌、代操獲利，或私下與被害人培養感情，1人分飾多角誘騙加入投資顧問群組，再轉介至假虛擬貨幣平台投資。

▲▼ 。（圖／民眾提供，下同）

▲這只名表加上運費超過900萬元。

被害人眼看著自己帳戶內金額愈來愈多，想要提領出來卻是困難重重，甚至是一毛錢都拿不回，例如要先繳交「代操獲利手續費」、「出金作業手續費」、「繳交報稅金額」、「非法洗錢行為確認保證金」、「匯差」等各種理由，讓被害人繳不出錢而作罷。

▲▼ 。（圖／民眾提供，下同）

警方根據現有資料統計有80多名被害人，每人投資金額從1萬至數十萬不等，更多的人是因為錢不多，拿不回來就不願追討，因此被害人數可能超過百人，合計詐得2881萬元，詢問後依涉嫌詐欺、賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪將28人送辦，其中除了承租房子的人頭、3名少年之外，其餘24人全羈押禁見。

▲▼刑事局和台中警方破獲一處詐欺博奕機房，藏身在商辦大樓，逮捕28人，1年詐得2881萬元，全買豪宅超跑名表。（圖／民眾提供，下同）

▲▼刑事局和台中警方破獲一處詐欺博奕機房，藏身在商辦大樓，逮捕28人，1年詐得2881萬元，全買豪宅超跑名表。（圖／民眾提供，下同）

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