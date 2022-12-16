狠父「餵藥拿刀猛刺」殺4親生兒！　只為報復妻子

▲28歲的萊莫斯親手殺害4名年幼的孩子。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一名28歲的男子為了報復妻子，居然對4名親生孩子痛下殺手，先下藥讓他們昏倒後，再用枕頭將他們悶斃，還朝著孩子們狠刺數刀。目前這名父親遭警方逮捕後已坦承犯案。

根據《每日郵報》報導，現年28歲的萊莫斯（David da Silva Lemos）13日在家中殺害4名分別年僅3歲、6歲、8歲和11歲的親生子女，隔天隨即在一間旅館內遭警方逮捕，他向警方坦述殘忍的行凶過程，至於為何對自己的孩子痛下殺手，他卻全程保持緘默。

▲萊莫斯被逮捕後保持緘默。（圖／翻攝自推特）



4名孩童的遺體在13日晚間7時30分左右，在巴西南部阿爾沃拉達市（Alvorada）的住家內被發現，他們身上都帶有刀傷。萊莫斯告訴警方，他讓孩子們喝下一種「茶」達到安撫作用後，就用枕頭將孩子們悶死，再用刀子狠刺。

孩子們的外婆痛苦地表示，萊莫斯是為了報復妻子才會痛下殺手，「他們的關係已經結束了，但他這麼做是為了接近我的女兒，我敢肯定，他用了最糟糕的方式，他就是個懦夫。」當地媒體指出，萊莫斯9月因攻擊24歲的妻子，而被警方下達限制令，兩人目前已分居。

負責調查的副警長馬查多表示，警方分析萊莫斯的手機，發現他在行兇前，曾對孩子的母親發出威脅訊息。女方親屬表示，孩子原本在幾天後就會接去和母親同住，沒想到卻就此天人永隔。

►更多熱門國際新聞

客人搞錯地址！外送員「趕送餐」車禍亡 留妻子獨養10月大雙胞胎

哈利梅根決裂王室「為何頭銜沒被拔？」 查爾斯最大顧慮曝光

女警值勤高喊「內褲會被撕壞」 和男人壞壞對話全露出

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》