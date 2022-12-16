哈利梅根決裂王室「為何頭銜沒被拔？」　查爾斯最大顧慮曝光

▲哈利梅根與Netflix合作推出紀錄片。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

哈利與梅根持續爆料王室醜聞、控訴不公對待，雙方似乎已經撕破臉。但一名王室內幕人士透露，不論事態多麼緊張，國王查爾斯三世都不太可能剝奪兒子及媳婦的王室頭銜「薩塞克斯公爵與夫人」，「因為這會顯得太小心眼且具懲罰性，只會讓薩塞克斯夫婦聲稱這是報復行動，以及王室家族從不希望他們加入的證據。」

《紐約郵報》娛樂版依據王室禮儀報導，即使夫妻倆被剝奪頭銜，梅根仍能依據丈夫正式稱號「亨利王子」而獲得「亨利王妃」（Princess Henry）的尊稱。事實上，哈利全名為亨利．查爾斯．阿爾伯特．大衛（Henry Charles Albert David），但多年來被大眾及媒體習慣暱稱為「哈利王子」。

哈利與梅根2018年5月19日婚禮當日被女王授予頭銜，但2020年無預警宣布卸下王室職務，去年接受歐普拉的爆炸性專訪，今年12月又推出紀錄片影集「哈利與梅根」，哈利的回憶錄《備胎》（spare）也預計明年1月出版。

▲英國國王查爾斯三世。（圖／路透）

夫妻倆一系列舉動招致廣泛批評，英國保守派名嘴摩根（Piers Morgan）說，「查爾斯國王必須剝奪這2隻毒老鼠（these two poisonous rats）所有剩餘的頭銜以及與王室家族的聯繫，而且在他們摧毀王室之前必須盡快這麼做。」一位王室觀察家也說，「考慮到薩塞克斯夫婦把這部劇簡單地稱為『哈利與梅根』，他們自己應該停止使用頭銜，否則就會傳遞出矛盾的訊息。」

據信，哈利與梅根仍希望2個孩子擁有王室頭銜，也就3歲兒子亞契（Archie）及1歲女兒莉莉貝（Lilibet），但查爾斯可能要等到哈利回憶錄出版後才會做決定。此外，夫妻倆目前被預期出席明年5月的查爾斯加冕典禮。