　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

北興國中全國學生音樂比賽雙特優　博愛國小特優第一

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉義市管樂風氣興盛，北興國中及博愛國小雙雙奪下全國音樂比賽特優。（圖／嘉義市政府提供，下同）

▲▼ 嘉義市管樂風氣興盛，北興國中及博愛國小雙雙奪下全國音樂比賽特優。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

北興國中管樂班代表嘉義市參加2018年全國學生音樂比賽南區決賽，獲得管樂合奏國中A組特優；管樂團代表參加管樂合奏國中B組，亦榮獲特優第一名的佳績，另外，博愛國小管樂班也獲得管樂合奏國小A組特優第一名。北興國中管樂班成果發表會將於3月27日下午7時30分於文化局音樂廳舉行。

▲▼ 嘉義市管樂風氣興盛，北興國中及博愛國小雙雙奪下全國音樂比賽特優。（圖／嘉義市政府提供，下同）

市長黃敏惠表示，北興國中管樂班參加全國學生音樂比賽南區決賽已連續7年榮獲管樂合奏國中A組特優，今年更延續去年的傑出表現，獲得特優第二名的佳績；博愛國小管樂班則是連續4年榮獲管樂合奏國小A組特優，而今年更上一層樓，獲得特優第一名的肯定。

北興國中和博愛國小在曾膺安老師、巫佳郎老師的帶領下，舞台表現沉穩，具有一定水準，進而在建立優良傳統及累積管樂實力後，得到實至名歸的佳績。在此特別感謝校長、老師以及各位家長的用心與付出，讓我們管樂班的孩子在學習音樂的過程，擁有一段值得回味的美好回憶。

北興國中校長張金龍說，北興國中共派出管樂班及管樂團共71人，代表嘉義市參加全國學生音樂比賽管樂合奏國中A、B組賽事，且A組特優第二名僅與第一名相差不到1分。評審評語提到，北興國中樂曲流暢、音樂性佳、聲部solo表現優異，樂曲張力足夠。學生則表示，吹奏過程中很享受，且受到音樂的感染，有感動想哭的感覺，也感受到團隊默契。

博愛國小表示，學校管樂班共計65位學生代表嘉義市參加室內管樂合奏國小A組賽事，獲得特優第一名的殊榮，評審評語指出博愛國小音色變化多、旋律清楚流暢、表現豐沛情感，各聲部音色也相當融合。

ET快訊
轉帳手續費4/1起調降！500元以下每天一次免手續費
崩壞「神級男友」1年後變這樣！「帥穿白襯衫」超陽光
難忘「一夜情」想再一次　壯男偷拍性愛片逼正妹玩4P

關鍵字：北興國中,博愛國小,全國音樂比賽

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最後身影曝光！壯男「游700公尺」溺斃　全亞城市鐵人三項14年第一次

騙屋狂吸2.5億！求交保顧失智母和3歲幼女　法官：請她們來探監

幻想中了4億8000萬！　越南人妻持「玩具槍」彩券行領獎：給錢

高雄舞廳臨檢！百名爆乳妹羞遮臉...「阿嬤級」小姐求饒別拍：孫子會看到

超軟爛！妻加班養家卻被誣指SOD女主角　法官看不下去判准休夫

女大生獻初夜「辦公室全裸擁吻」全錄下　已婚老闆受不了跳樓自殺

北興國中全國學生音樂比賽雙特優　博愛國小特優第一

加宜蘭郵局Line　箱箱美食免費送

埔里高齡老人外出「代步車故障」　員警適時協助返家

鐵漢柔情慶祝三八婦女節　金山分局贈女警鮮花蛋糕致意

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

Selina揭和張軒睿10歲代溝　「認識你真好～」沒聽過好傻眼

北興國中全國學生音樂比賽雙特優　博愛國小特優第一

加宜蘭郵局Line　箱箱美食免費送

埔里高齡老人外出「代步車故障」　員警適時協助返家

鐵漢柔情慶祝三八婦女節　金山分局贈女警鮮花蛋糕致意

用鏡頭發掘宜蘭三星之美　攝影比賽開跑

福德正神聖誕　新北土地公廟捐贈救護車、復康巴士

春季早收百香果有利基　高雄區改良場教農友如何做

八重山與沖之鳥未列入台日漁業協商　台灣漁民：集結漁船抗議

杜絕街頭暴力及酒駕　草屯分局輔導業者共同維護治安

台電第二核能發電廠獎助學金　即起受理申請

莎莎和他當街扯髮扭打「尖叫聲不斷」　浩子求援：誰來幫一下？

愛犬過世夢到菩薩旁多2隻小狗！　叔公撿到牠甜回：小黃回來了

5歲女童遭堂伯塞情趣用品、逼口交　向母親求救遭斥：別亂講

74歲貧父賣房賣咖啡　供2女美國留學：她們10多年不曾回來...

陸之駿／王金平能突破「年輕世代」的難關嗎？

吃飯飯好不好？柴妹大聲說「好～」　媽要牠小聲一點最後萌翻

陸2月貿易順差41億　較去年同期衰退87.2％

「長大以後，我要…」　看台灣動畫《幸福路上》拾回兒時的夢想

2020總統大選不綁公投？　學者看法分歧

日職／岸孝之壓制阪神虎　先發5局失1分奪勝投

地方熱門新聞

民進黨傳棄保　投誰是鄉親決定

33年「和春影城」將熄燈　高雄..

核二獎助學金　即起受理申請

房裡老街300萬新路毀了　廠商..

夢幻志願科系　交大授攻略

鹿港肉包滿肉餡　打臉一字餡

流連忘返賞燈會　警提供住宿外籍..

桃園鐵路地下化115年通車為目..

惡意散布攻擊圖卡　陳筱諭揚言提..

7布袋在動！比丘尼放生蛇嗆：加..

桃園「經國轉運站」委外招商案多..

潘孟安9日赴彰化　分享台灣燈會..

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

土地公聖誕　新北贈匾表彰寺廟

更多熱門

相關新聞

博愛國小男童疑撿抹布　自3樓墜落

台北市消防局勤務中心在下午4點時許接獲報案，報案人指出信義區博愛國小1名男童（10歲），疑似為了撿抹布從3樓墜落，救護人員趕到時初步檢視傷勢，僅發現左手些微擦傷，目前送往國泰醫院急救。

民富國小管樂團　全國音樂賽第一

衛少訪台　酷班導帶隊校外教學

2少女相約吃早餐　竟遭同色狼襲胸

役男繪嘉義感動遊子：我想嘉了！

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

高雄舞廳臨檢　奶奶級小姐求饒：孫子會看到

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

閨蜜暖陪愛紗出國散心

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面