北興國中全國學生音樂比賽雙特優　博愛國小特優第一

▲▼ 嘉義市管樂風氣興盛，北興國中及博愛國小雙雙奪下全國音樂比賽特優。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

北興國中管樂班代表嘉義市參加2018年全國學生音樂比賽南區決賽，獲得管樂合奏國中A組特優；管樂團代表參加管樂合奏國中B組，亦榮獲特優第一名的佳績，另外，博愛國小管樂班也獲得管樂合奏國小A組特優第一名。北興國中管樂班成果發表會將於3月27日下午7時30分於文化局音樂廳舉行。





市長黃敏惠表示，北興國中管樂班參加全國學生音樂比賽南區決賽已連續7年榮獲管樂合奏國中A組特優，今年更延續去年的傑出表現，獲得特優第二名的佳績；博愛國小管樂班則是連續4年榮獲管樂合奏國小A組特優，而今年更上一層樓，獲得特優第一名的肯定。

北興國中和博愛國小在曾膺安老師、巫佳郎老師的帶領下，舞台表現沉穩，具有一定水準，進而在建立優良傳統及累積管樂實力後，得到實至名歸的佳績。在此特別感謝校長、老師以及各位家長的用心與付出，讓我們管樂班的孩子在學習音樂的過程，擁有一段值得回味的美好回憶。



北興國中校長張金龍說，北興國中共派出管樂班及管樂團共71人，代表嘉義市參加全國學生音樂比賽管樂合奏國中A、B組賽事，且A組特優第二名僅與第一名相差不到1分。評審評語提到，北興國中樂曲流暢、音樂性佳、聲部solo表現優異，樂曲張力足夠。學生則表示，吹奏過程中很享受，且受到音樂的感染，有感動想哭的感覺，也感受到團隊默契。



博愛國小表示，學校管樂班共計65位學生代表嘉義市參加室內管樂合奏國小A組賽事，獲得特優第一名的殊榮，評審評語指出博愛國小音色變化多、旋律清楚流暢、表現豐沛情感，各聲部音色也相當融合。