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社會 社會焦點 保障人權

涉詐助理費60萬交保！檢調全面抄查高虹安　偵訊19小時全紀錄

▲▼高虹安涉詐立委助理費遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安涉嫌詐領立委助理費遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者莊智勝／台北報導

準新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費，專案小組昨(15日)兵分8路搜索約談，而高虹安也於15日上午10時許赴北機站約談，並於深夜0時移送北檢複訊，歷經19小時馬拉松偵訊，直到今晨5時10分才依貪汙治罪條例諭令60萬元交保候傳，全案也由「他」字案正式轉為「偵」字案，意味著高虹安處境十分不樂觀，未來起訴機率大增，是否會對高虹安就職造成影響，還存在許多變數。

《ETtoday新聞雲》還原檢調專案小組搜索高虹安涉詐立委助理費一案19小時全紀錄，詳細時序如下：

12/15

上午9點45分：7名檢調在獲得立院同意後，搜索高虹安國會辦公室，當時有4名助理在場，高本人不在。

▲▼檢調搜索高虹安辦公室 警方不讓高虹安助理進入 表示執行勤務中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲檢調搜索高虹安辦公室，警方不讓高虹安助理進入，表示執行勤務中。（圖／記者屠惠剛攝）

上午10點多：高虹安進入北機站接受約談。

上午11時30分：男友李忠庭抵達北機站。2人辯護律師到場。

中午11點45分：檢調帶走了高辦公室主任陳奐宇以及一盒資料。

晚間8點30分：台大十三妹「公衛文」王郁文移送北檢複訊，文件遮臉、不發一語。

晚間9點多：辦公室主任陳奐宇步出調查局北機站，被送往北檢複訊。

▲▼高虹安涉詐立委助理費案，台大十三妹「公衛文」王郁文。（圖／記者劉昌松攝）

▲台大十三妹「公衛文」王郁文。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼高虹安涉詐立委助理費案，辦公室主任陳奐宇。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安辦公室主任陳奐宇。（圖／記者劉昌松攝）

晚間10點多：李忠庭移送北檢。

晚間11點15分：現任行政主任黃鈴惠移送北檢複訊。

晚間11點30分：四叉貓到北檢送海鮮粥。

▲▼快訊／四叉貓深夜現身北檢　帶海鮮粥「給高虹安當宵夜」。（圖／記者劉昌松攝）

▲網紅四叉貓到北檢送海鮮粥。（圖／記者劉昌松攝）

12/16

凌晨0點02分：高虹安移送北檢。

凌晨1點至2點半：王郁文、陳奐宇複訊完畢，10萬交保請回。李忠庭請回、現任行政主任黃鈴惠請回。

▲▼快訊／高虹安男友李忠庭移送北檢　3人深夜複訊中。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安男友李忠庭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

清晨5點10分：高虹安60萬交保候傳，走出北檢，多次雙手合十回應「謝謝」，接著便坐上幕僚準備的車輛離開。

▼高虹安今清晨5時交保走出北檢，雙手合十回應「謝謝」。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

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