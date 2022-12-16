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社會 社會焦點 保障人權

高虹安60萬交保「關鍵桌機」未扣案　原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領立委助理費，專案小組15日兵分8路搜索約談，但高虹安的「關鍵私人桌機」已被送修，未能當場查扣。檢察官經過漏夜複訊，16日凌晨依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌，諭令高虹安以60萬元交保候傳，辦公室主任陳奐宇及前助理王郁文各以10萬元交保，高虹安男友李忠庭則無保請回。

▲▼高虹安涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安被檢察官諭令以60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝，下同。）

九合一大選期間一名自稱內部吹哨者向調查局檢舉，高虹安疑似利用在永齡基金會兼職的男友李忠庭當人頭，從2020年至2021年間申請公費助理補助費，但這些補助費用並未使用於立委公務上，檢舉函指控高、李共犯《貪汙治罪條例》及《政治獻金法》，調查局北機站11月間報請台北地檢署分他字案指揮偵辦。

▲▼快訊／高虹安男友李忠庭移送北檢　3人深夜複訊中。（圖／記者劉昌松攝）

▲高虹安的男友李忠庭。

檢調自12月1日起祕密傳訊高虹安辦公室前主任黃惠玟、副主任陳昱愷等多名助理，取得由黃惠玟保管的2021年間辦公室公積金密帳，懷疑所謂的公積金款項，並非全用在辦公室開銷，部分開銷屬於高虹安的私人花費，形同高虹安的小金庫，不法金額疑似有數十萬元。

專案小組15日兵分8路搜索約談，但前往高虹安國會辦公室搜索時，她的私人桌機已經送修，預計下周一將由廠商直接把桌機送到新竹市政府。由於該桌機可能儲存有許多關鍵證據，包含內帳的原始電子檔案，檢調搜索當日未能當場查扣，目前正在向廠商追查桌機的下落。

▲▼高虹安涉詐立委助理費案，辦公室主任陳奐宇。（圖／記者劉昌松攝）

▼▲陳奐宇（上圖）和有台大十三妹「公衛文」之稱的王郁文（下圖）也被約談。

▲▼高虹安涉詐立委助理費案，台大十三妹「公衛文」王郁文。（圖／記者劉昌松攝）

而高虹安、男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇、前助理王郁文被約談，檢察官經過漏夜複訊，16日凌晨依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌，諭令高虹安以60萬元交保，陳奐宇、王郁文各以10萬元交保，李忠庭則是無保請回。

高虹安16日清晨5點半離開北檢時，外頭還有部分支持者大喊「高市長加油」。對此，高虹安多次雙手合十回應「謝謝」，除此之外，並未多做任何回應，接著便坐上幕僚準備的車輛離開。

▼支持者舉牌力挺高虹安。

▲▼來自新竹的4名年輕人，在北檢舉排支持高虹安。（圖／記者劉昌松攝）

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