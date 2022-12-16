高虹安深夜移送北檢　前法官當場嗆「貪汙犯！」18秒反應曝光

記者閔文昱／綜合報導

新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領立委助理費，檢調15日指揮調查局兵分八路搜索，並約談男友、助理等5人。高虹安晚間結束約談後已移送北檢進行複訊，面對大批守候媒體，她全程不發一語，就連現場有民眾大罵「貪汙犯」，她的表情也絲毫沒有任何變化，從現身到進入偵查庭全程只花了18秒就消失在眾人眼前。

高虹安16日凌晨12點多移送北檢，現場早已有大批媒體守候，只見高虹安身穿黑色外套、白上衣、黑灰相間圍巾，頭戴深藍色帽子，打扮相當樸素，面對媒體提問，不發一語，沉默步上樓進入偵查庭。期間，曾擔任法官的張耀宇也出現在現場，還對著高虹安大罵「貪汙犯」，不過高則未有回應。

▲高虹安15日晚間移送北檢不發一語。（圖／記者劉昌松攝）

除了張耀宇，PTT紅人「四叉貓」劉宇15日深夜也赴台北地檢署等待，並在臉書貼出自拍照，強調此行是來「寒冬送暖」，買了30碗海鮮粥給現場辛苦的記者朋友。他表示，想說跟朋友來看看熱鬧，順便帶宵夜來請記者吃，「如果等等高虹安餓了，可以請她一碗」。

▲四叉貓深夜現身北檢，帶海鮮粥給高虹安及現場記者當宵夜。（圖／記者劉昌松攝）

檢調上午9時許進入高虹安國會辦公室進行搜索前，先依規定知會立法院秘書處，結束後除了帶回一盒資料，也把在現場的辦公室主任陳奐宇帶回北機站，加上高虹安和男友李忠庭，以及曾擔任高虹安粉專小編的台大十三妹「公衛文」王郁文等4人，皆以貪汙罪的被告身分進行約談，另外，前主任黃鈴惠以證人身分到案說明。

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