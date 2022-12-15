▲朋友欠錢不還 他問一句竟被狠嗆「區區365一直要」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

借錢給朋友，最怕的就是碰到對方拖延不還錢。一名網友在發文抱怨，他的朋友日前跟他借了365元說下個月還，結果他只是問朋友「幾號領薪水」，對方就暴怒大罵，讓他傻眼「現在是借錢比較大聲嗎，還是我欠他幾百萬了」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，大家有沒有這一類朋友，出門絕對不帶超過一千，然後每次出門幾乎都錢不夠花，先叫別人幫忙出，等等領錢再還，「每次出門都在喊沒有錢，結果看到妹子，可以馬上掏一百出來請對方」。

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他的朋友就是這一類人，前陣子跟他借了365元說下個月還，結果他只是問朋友「幾號領薪水」，對方就暴怒大罵，讓他傻眼說「現在是借錢比較大聲嗎，還是我欠他幾百萬了」、「對，我只會計較幾十元，然後你每次喊沒錢，卻可以買遊戲又抽菸，吃的東西比我好，可以出門喝酒唱歌」。

▲原PO與朋友的對話截圖。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO與朋友的對話截圖可以看見，他問了一句「下個月幾號領前」，結果對方一看立刻暴怒說「你很急？我這個月就賺不多，已經有點煩了，然後區區365一直要，我也沒說不給啊」、「我直接說了，我下個月15號只領2萬初吧，房租卡費電話費扣一扣，剩不到一萬，幾乎沒有閒錢了」。

原PO看到朋友回覆了一長串相當傻眼，無奈說「我只是問一下你幾號領錢，我有催你嗎，是問都不能問？」結果朋友就回答「有事沒事問我領錢，以前沒欠的時候，怎麼沒看你問過」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「還好意思說區區365，那就快還啊，現在都是欠錢比較兇嗎」、「我之前有200元被欠一年才還的，一年裡也是各種窮理由，卻還可以花6000元去吃餐廳、可以買禮物送人」、「現在人的信用真的不值錢」、「笑死，365元也在欠，是多窮」。

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