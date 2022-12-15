　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

朋友欠錢不還　他問一句竟被狠嗆「區區365一直要」

▲▼錢包、沒錢、窮、月光族示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲朋友欠錢不還　他問一句竟被狠嗆「區區365一直要」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

借錢給朋友，最怕的就是碰到對方拖延不還錢。一名網友在發文抱怨，他的朋友日前跟他借了365元說下個月還，結果他只是問朋友「幾號領薪水」，對方就暴怒大罵，讓他傻眼「現在是借錢比較大聲嗎，還是我欠他幾百萬了」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，大家有沒有這一類朋友，出門絕對不帶超過一千，然後每次出門幾乎都錢不夠花，先叫別人幫忙出，等等領錢再還，「每次出門都在喊沒有錢，結果看到妹子，可以馬上掏一百出來請對方」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他的朋友就是這一類人，前陣子跟他借了365元說下個月還，結果他只是問朋友「幾號領薪水」，對方就暴怒大罵，讓他傻眼說「現在是借錢比較大聲嗎，還是我欠他幾百萬了」、「對，我只會計較幾十元，然後你每次喊沒錢，卻可以買遊戲又抽菸，吃的東西比我好，可以出門喝酒唱歌」。

▲▼朋友欠錢沒還，他問一句竟被嗆「區區365」讓他暴怒，網笑噴：連365也在欠。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO與朋友的對話截圖。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO與朋友的對話截圖可以看見，他問了一句「下個月幾號領前」，結果對方一看立刻暴怒說「你很急？我這個月就賺不多，已經有點煩了，然後區區365一直要，我也沒說不給啊」、「我直接說了，我下個月15號只領2萬初吧，房租卡費電話費扣一扣，剩不到一萬，幾乎沒有閒錢了」。

原PO看到朋友回覆了一長串相當傻眼，無奈說「我只是問一下你幾號領錢，我有催你嗎，是問都不能問？」結果朋友就回答「有事沒事問我領錢，以前沒欠的時候，怎麼沒看你問過」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「還好意思說區區365，那就快還啊，現在都是欠錢比較兇嗎」、「我之前有200元被欠一年才還的，一年裡也是各種窮理由，卻還可以花6000元去吃餐廳、可以買禮物送人」、「現在人的信用真的不值錢」、「笑死，365元也在欠，是多窮」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／高虹安男友現身！移送北檢　3人深夜複訊中
GG勃起「硬度分4級」！最美博士嘆：很長很粗像蒟蒻也沒用
鄧紫棋練唱西文歌　驚見「梅西按讚了」：OMG！
快訊／被太玄宮抹「惡意剪輯」　攝影師不忍了發5點聲明
快訊／高虹安辦公室主任陳奐宇移送北檢　現場畫面曝
12星座「年末運勢一次看」！　開始展露曙光
2022年新車銷量「台灣TOP10」出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／被太玄宮抹「惡意剪輯」攝影師不忍了發5點聲明

朋友欠錢不還　他問一句竟被狠嗆「區區365一直要」

車輛汰舊換新補助再擴大「最高3萬元」　明年元旦上路

12星座「局勢開始展露曙光」！年末運勢一次看　雙子有表現機會

學者估下波疫情：單日不超過2萬例　新冠何時「降第4類」中國成關鍵

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」　妹子曝超悲結局...老司機秒懂

嘉義藥師送藥亡！託夢「想睡一下」善心人生閉幕　兒哽咽：我接手

曾登江蕙演唱會表演！小小鼓手呂岳駿長大了　歌聲令人感動

麥當勞套餐調漲10元　消基會：以「餐點價格幅度調價」更合理

激戰2分鐘沒了！老公「5下就出來」人妻忍到崩潰：你才30歲而已

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

趙小僑帶愛女「溪邊釣魚野炊」　首次看天空喝奶奶...奶音甜笑～

快訊／被太玄宮抹「惡意剪輯」攝影師不忍了發5點聲明

朋友欠錢不還　他問一句竟被狠嗆「區區365一直要」

車輛汰舊換新補助再擴大「最高3萬元」　明年元旦上路

12星座「局勢開始展露曙光」！年末運勢一次看　雙子有表現機會

學者估下波疫情：單日不超過2萬例　新冠何時「降第4類」中國成關鍵

男友狂逗弄「硬了在想什麼？」　妹子曝超悲結局...老司機秒懂

嘉義藥師送藥亡！託夢「想睡一下」善心人生閉幕　兒哽咽：我接手

曾登江蕙演唱會表演！小小鼓手呂岳駿長大了　歌聲令人感動

麥當勞套餐調漲10元　消基會：以「餐點價格幅度調價」更合理

激戰2分鐘沒了！老公「5下就出來」人妻忍到崩潰：你才30歲而已

室內外劇烈溫差要人命！　掌握4要點維持房間安全溫度

快訊／高虹安男友李忠庭移送北檢　3人深夜複訊中

國泰大股東買全家有違產金分離？　金管會喊查

對(G)I-DLE而言CUBE的意義是？　舒華驚人答案嚇壞小娟

國璽幹細胞研發能量受肯定　獲頒竹科研發成效獎

TOYOTA麵包神車、納智捷URX油耗出爐！經濟部11月送測名單公布

「民進黨太多人不做官會死」　王鴻薇轟蔡英文論文門、吳怡農表現爛

傳兵役延長卡在賴清德憂影響2024　國防部澄清：並非事實

炸雞皮控必須囤貨！低熱量韓國涮嘴海苔、魚片零食卡滋卡滋超酥脆

姊弟戀曝光！秦嵐：我不相信一見鍾情，我一定要日久生情

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

生活熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

快訊／12:03地震　雙北大力搖晃！

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

明起「雨很多」但有好消息　4天預測圖曝

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

男友秘籌求婚派對！她卻偷吃已婚主管

愛愛後抱抱溫存　他突脫口「喊2字」女友臉秒綠

打巴掌之謎！對比12下無聲甩手　「一刀未剪片」曝光

地震超晃卻沒警報！氣象局認有誤差

好市多紅茶改3小甕裝　會員笑：全家都有了

不是沒人要！12星座「一直單身難脫魯」原因曝

更多熱門

相關新聞

朋友作客「汪隔10公分癡情注目」

朋友作客「汪隔10公分癡情注目」

「你看你的電視，我負責看著你～。」桃園飼主薛貝拉飼養的灰色的米克斯「灰姑娘」非常愛撒嬌，這天飼主的朋友來家裡作客，坐在客廳看電視時，灰姑娘走到人家旁邊坐下，彼此的臉僅隔10公分癡情對望，把頭靠在對方胸口萌萌撒嬌，一連串的攻勢讓馬麻笑翻直呼，「他們一對戀人」。

10年友人瞞菜花借住她家　2舉動眾人炸了

10年友人瞞菜花借住她家　2舉動眾人炸了

「LINE不讀不回、已讀不回」哪個最不爽？網嗆封鎖

「LINE不讀不回、已讀不回」哪個最不爽？網嗆封鎖

高鐵搭一半！北漂哥震驚「身分證在公司」　結局大逆轉

高鐵搭一半！北漂哥震驚「身分證在公司」　結局大逆轉

勒斃債主棄屍深山　司機設局洗劫判20年

勒斃債主棄屍深山　司機設局洗劫判20年

關鍵字：

欠錢朋友

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

黃曉明搭車「回Angelababy住處」爆復婚

麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

快訊／12:03地震　雙北大力搖晃！

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

唐綺陽提「1星座」突然哭了！

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面