「LINE不讀不回、已讀不回」哪個最不爽？網怒給答案：絕對封鎖

▲許多網友公認「不讀不回」超討厭。（示意圖／非新聞當事人／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多台灣人從工作到家庭都離不開LINE，當親友、主管同事不讀不回，或是已讀不回時，總會令人感到不安！一名女網友抱怨，她最討厭的就是「不讀不回」，而且發生太多次的話，乾脆疏離不會再聯絡了。文章引發熱烈共鳴，多數人也公認不讀不回超母湯，「顯示在線上還PO限動＋貼文，卻不讀不回訊息，真的超傻眼」。

一名女網友在Dcard以「已讀、不讀不回，哪個比較沒禮貌？」為標題發文，她搖頭直言，與朋友用LINE聊天時，若遇到「不讀不回」的狀況，最讓她忍無可忍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也坦言自己容易玻璃心，不管雙方認識多久，「遇到不讀不回的人...就會覺得很不爽，會選擇慢慢遠離這種人！」

文章曝光後，網友炸鍋討論，多數人都對「不讀不回」感到很心寒，「特地不讀不回的，真的很無言...只能說我們就不是對方重視的人，重視的話，只會有空就檢查有沒有漏了訊息沒回」、「不讀不回很沒有禮貌，啞巴至少還會回嗯嗯一下」、「不讀不回，而且還是對方主動私訊，結果又自己搞失蹤，有夠不爽」、「我也覺得可以絕交」、「當然是不讀不回啊！把別人當塑膠欸，有夠壞」、「只能說女生就是最常不讀不回的那群」、「不讀不回最沒禮貌，明明都顯示在線上，而且還PO限動＋貼文，然後都不讀不回訊息，真的超傻眼」。

▲LINE有已讀的功能，評價卻兩極化。（示意圖／記者劉維榛攝）



另一派則直言，已讀不回也很母湯，「已讀，明明都可以按表情了，連個表情都不按」、「我覺得已讀不回更討厭欸，這就直接表示：我看到了但不想回你啊」、「不讀不回，基本上該封鎖了吧；已讀不回要看你是不是句點？如果是需要回覆的話，又常已讀不回，那就可以封鎖了」。

還有網友精闢分析，「已讀不回：看了但不想理你；不讀不回：連理都不想理」、「已讀不回比較討厭吧；不讀不回，可能是你話題太難接，所以直接不讀」、「已讀這功能真的有夠討厭，不知道哪個腦癱想的」。

意外的是，留言串竟釣出「不讀不回」或「已讀不回」的人，各自分享真實心境，「我會不讀不回，只是不想被手機綁架」、「我很常被說為什麼都已讀不回？我覺得聊天聊到一個階段可以結束了（再聊下去就有點尬聊了），要不然大家結束話題都會說：聊完了掰掰這樣嗎」、「我就是不讀不回的人，生活夠累了，回訊息好累，想回到以前沒有聊天軟體的時代，我現實很好聊也很好約，單純就是不能接受用手機聊，就這樣子」。

▼網友也氣到升天。（圖／翻攝Dcard）

