台北捷運環狀線Y19站設計惹議　自救會提告命停工吞敗理由曝光

▲台北高等行政法院外觀。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者黃哲民／台北報導

台北市政府捷運工程局在新北市規劃興建的捷運環狀線第2階段北環段，因選在新北產業園區主幹道五工路，開闢高架銜接地下路線的出土段，廠商與居民抗議可能危害交通與影響精密產品製程，組自救會提告要求完成環境影響差異分析報告並通過審查前，環保署應禁止該路段Y19站到Y19A站之間的開發行為，台北高等行政法院今判自救會敗訴，可上訴。

判決理由指出，本案北環段路線出土段經過的五工路，是新北產業園區重要聯外道路，原告22人日常通行往來、上班上學都會受到工程噪音、振動或交通路線變更的影響，符合《環境影響評估法》所稱的「受害人民」，有資格提告，訴求內容也沒超出2021年4月23日提交環保署的「公民告知書」具體範圍。

本案自救會提告主張，台北市府捷運局未經主管機關及目的事業主管機關核准，就變更已通過的環境影響說明書或評估書，將Y19車站從地下車站改為高架車站，以致往北銜接Y19A地下車站，在五工路設置出土段，違反《環評法》規定，環保署應裁罰30萬元以上、150萬元以下罰鍰，或命限期改善、停止實施開發行為。

法官認為，即使台北市府捷運局真有擅自變更環評報告內容的情形，環保署依《環評法》也沒有開罰、命限期改善或命停止開發的權限，更重要的是，2005年環差報告關於變更內容的示意圖，涵蓋本案發生爭議的出土段，當時補充調查的噪音振動監測位置，也包含五工路旁工業住宅，因此沒有擅自變更環評報告內容的情形。

北環段是新北市捷運環狀線第2階段路線，從位於新北市新莊區的新北產業園區站（Y19站）開始，行經新北市蘆洲區、三重區再越河延伸到北市士林區、中山區，最後銜接捷運文湖線劍南路捷運站（Y29站），全長約15公里、共12站，預定2028年底完工，通過模擬演練與履勘後才會正式通車。

新北產業園區廠商與居民所組自救會主張，原本北環段全線都是地下化，後因配合興建機場捷運，Y19站配合第1階段環狀線改成高架車站，接著緩坡入地銜接下1站Y19A地下車站，但這2站之間在五工路的出土段，沒列入2005年環差報告，直到2019年綜合規劃書才明確設置。

自救會認為，出土段會使主幹道五工路的路幅縮減，影響進出園區的貨櫃車動線，危及交通安全，且施工產生的振動會影響園區內精密產品業者、特別是奈米級產品的製程品質，可能扼殺產業發展，因此從2020年起就多次抗議。台北市府捷運局則回應，針對噪音、振動、交通、空污都做過評估，並不會造成自救會所說的影響。