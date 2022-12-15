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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北跨年晚會將登場！周邊3階段交管　晚上7點車輛「只出不進」

▲▼臺北最High新年城2021跨年晚會-101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北最High新年城於12月31日登場。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府將於12月31日舉辦「台北最High新年城2023跨年晚會」活動，台北市交通局15日表示，因應舞台搭拆、當日活動參觀人潮，將自25日起進行交通管制，31日當天則採3階段交管，第一階段為晚間7時開始，提醒行經該區域的用路人多加留意。

針對「台北最High新年城2023跨年晚會」活動，台北市交通局長陳學台15日召開記者會，除了交通局交工處、公運處、停管處、運輸管理科等到場之外，台北捷運公司副總經理楊秦恒、台北捷運公司站務處運務中心主任林俊旭也到場說明疏運措施。

舞台拆搭分為2階段管制，時間為今年12月25日下午1時起至2023年1月2日中午12時，並採取2階段，第一階段為12月25日下午1時至12月26日0時，市府路（松壽-松高）東側5車道、新仁愛路封閉；第二階段為12月27日0時至2023年1月2日12時市府路（松壽-松高）及新仁愛路全線封閉。

▲▼台北跨年舞台搭拆交通管制範圍圖。（圖／台北市交通局提供）

▲台北跨年舞台搭拆交通管制範圍圖。（圖／台北市交通局提供）

而信義計畫區也於12月31日當天晚上7時起，實施三階段交通管制，警察局並將依現場車流狀況，彈性擴大管制；第一階段為12月31日晚間7時至8時，管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南所圍區域，車輛只出不進。

第二階段為12月31日晚間8時至晚間10時，除了第一階段管制範圍，並納入逸仙路（忠孝東-仁愛）及仁愛路（光復南-逸仙）禁止車輛進出。

第三階段為12月31日晚間10時至2023年1月1日凌晨3時，管制忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德-松仁、莊敬-基隆、基隆-光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東-仁愛）及忠孝東路（光復南-松信）所圍區域，禁止車輛進出。

▲▼台北跨年信義計畫區交通管制範圍圖。（圖／台北市交通局提供）

▲信義計畫區交通管制範圍圖。（圖／台北市交通局提供）

管制區內停車管制部分，路邊汽機車停車格於12月31日下午5時起禁止停車，黃線於12月31日下午5時起至2023年1月1日凌晨3時止禁止臨停，停車場12月31日晚間7時起只出不進、晚間8時起全面管制進出。公車集結區禁止臨時停車路段光復南路（基隆-文昌）東側、仁愛路（延吉-敦化南）北側慢車道及南側快車道、基隆路2段（文昌-光復南）西側、松德路（虎林-信義）西側。

市府轉運站自12月31日晚間7時30分起車輛管制禁止進入，旅客須至管制區外的替代站位搭車，市府轉運站地下連通道自12月31日晚間9時起、微風信義地下連通道、台北101/世貿捷運站地下連通道皆自12月31日晚間10時起關閉。

▲▼台北跨年跨年散場專車示意圖。（圖／台北市交通局提供）

▲跨年散場專車示意圖。（圖／台北市交通局提供）

為加速民眾散場，散場接駁車3線營運至1月1日1時30分止，路線、目的地及搭乘點部分，1號線往捷運忠孝新生站於仁愛路與延吉街口搭乘。，2號線往捷運公館站於基隆路2段（文昌-光復南）搭乘。，3號線往木柵、景美地區於松德路西側（虎林-信義）搭乘。

另外，由於跨年活動人潮眾多，考量人潮安全，管制區域內禁止騎乘自行車；YouBike租借站也配合活動分階段管制，12月31日晚間5時起至晚間7時，信義計畫區周邊30站暫停營運；12月31日晚間7時起，增加捷運市政府站3號出口只還不借等15站，計45個站暫停營運。

管制期間導引停車場站為富台公園、松山家商、龍門廣場、捷運大安站2、4號出口及台北醫學大學，共6站。 2023年1月1日3時起，前述暫停營運45站恢復正常營運。

▼台北跨年YouBike營運管制圖。（圖／台北市交通局提供）

▲▼台北跨年YouBike營運管制圖。（圖／台北市交通局提供）

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