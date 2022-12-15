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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「連高嘉瑜、王世堅都要蘇貞昌下台」　王鴻薇：吳怡農還默不作聲嗎

▲▼王鴻薇確診，以影片方式回應議題。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲王鴻薇確診，以影片方式回應議題。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選將在明年1月8日進行投開票，國民黨參選人王鴻薇提「上任4大目標」政見，將要求行政院長蘇貞昌、國安局長陳明通下台，還要和國家通訊傳播委員會（NCC）、竹科管理局算總帳，遭對手吳怡農嗆，「她已經在做了，也不需要進到立法院做。」對此，王鴻薇今（15）日反擊，民進黨立委高嘉瑜、議員王世堅也都認為蘇貞昌該下台，「你還在默不作聲嗎？」要吳怡農表態清楚。

王鴻薇確診新冠肺炎因此暫停拜票行程，改由視訊方式繼續向選民懇託支持、回應媒體提問。被問到拋出4大目標要蘇貞昌、陳明通下台還要和NCC算帳，王鴻薇今日進一步表示，讓蘇貞昌、陳明通下台，卻被綠營側翼說是在操弄仇恨直，但高嘉瑜、王世堅也都認為蘇貞昌該下台，並請吳怡農說清楚這陳、蘇是否該下台，還是只是默不作聲？「你的輔選大將王世堅已經要拿走蘇的撞球桿，你的回應是什麼？陳明通還高做國安局長位置，你的意見又是甚麼？講清楚說明白！」

另外，吳怡農今拋雙語政策，每區設「學習中心」，以及開平價英文＆電腦班，王鴻薇則說，雙語教學台北市這幾年都已經在大力推動，從最早三所學校，現在已經八十所，「我在教育委員會長期推動與支持，他的政策會是甚麼？還是又流於空泛跟搞不清楚狀況？」

王鴻薇強調，中間選民會檢驗吳怡農的政見，不管是松機遷移還是國土防衛隊，「我根本沒看到民進黨政府官員或是民意代表有所回應，連民進黨都不理他，只是一個人的江湖，」吳怡農應該看看提出的政見是否流於空泛跟紙上談兵，因此讓中間選民無法信任。

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