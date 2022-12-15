陸醫療急速崩潰中！一線醫護曝「科室70%中招」　藥品嚴重斷貨





▲大陸醫療資源正面臨擠兌風險。（圖／翻攝自中國慈善家雜誌）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「新十條」實施一周後，醫院就診人數就已經急速飆升，醫療資源緊張的問題也越來越嚴重。大陸多家醫院醫護人員爆料稱，目前醫院裡大量醫護人員感染，但「輕傷不下火線」，一些症狀不是特別嚴重的醫護人員不得不帶「陽」上崗，否則醫院很多科室就得停診。

據《中國慈善家雜誌》報導，北京某三甲醫院主任醫生張弛（化名）表示，「『新十條』後，社會面和醫護人員大量感染是必然。由於工作性質和特殊崗位，醫生每天都要接診大量新冠患者，他們感染的風險比其他人員更高。另外，放開後，看病的人劇增，醫生的工作量繁重，太忙了休息不好，低抗力也會下降，形成惡性循環。」

張弛所在醫院屬於新冠定點醫院，院方明確告訴醫生，雖然核酸或抗原（快篩）陽性，但如果沒有什麼症狀或「能扛得住」，可以考慮上班。張弛說，「人手太緊張了，醫務人員感染的很多，身邊的醫生至少感染了一半。」

張弛指出，12月12日開始，自己嗓子有點不舒服，隨後就出現發燒、噁心嘔吐、渾身酸痛的症狀，持續3天後有所緩解。由於張弛所在科室的幾位被感染同事症狀較輕，被抽調到發熱門診或相關內科等一線去支援，還有一些同事抗原剛轉陰，但仍然咳嗽和渾身乏力，就已經返回工作崗位。

張弛說，醫生對新冠病毒有清醒的認識，他們並不擔心自己被感染，畢竟這個病毒對健康危害不大，他們主要的焦慮來自對未來的不確定，不知未來疫情會如何發展下去；另外，有些醫生連續工作好幾天，晚上就睡兩三個小時，身體吃不消，「病人在激增，但很多醫生病倒了，短期內這種情況應該是常態。」

對於一些需要透析等特殊治療的患者，有沒有受到影響？張弛回應，醫院會選擇開放時間，比如會選擇18點後為透析患者開放，會做相應消殺，「目前還好，但如果過段時間新冠患者增加，尤其是出現大量重症的情況下，就不好說了。」

另一位北京三甲醫院的醫生也透露，他所在的科室已經有70%工作人員感染新冠，自己也在兩天前感染了，渾身酸痛，但還是不得不堅持上崗。

12月12日，北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，北京市衛生健康委員會新聞發言人李昂表示，12月11日，全市發熱門診就診患者2.2萬人次，是一周前的16倍。12月5日至11日流感樣病例監測數據顯示，全市二級以上醫院監測流感樣病例數1.9萬人，較上一周上升6.2倍。急救電話呼入量急劇增加，12月9日達到高峰，24小時呼入量3.1萬人次，達到常態的6倍。

報導稱，除此之外，藥店嚴重缺藥。12月14日，北京多家大型藥房，關於感冒、退燒、止咳藥物都沒有現貨。金像大藥房多家店鋪銷售人員表示，抗原檢測試劑、布洛芬（止痛藥）、連花清瘟已經缺貨了一周。