LINE收到「1符號」他怒酸沒家教！一票爆共鳴：準備吵架的

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

比起面對面，文字訊息難免讓人感受不到對方情緒，甚至產生誤解。日前有網友在Threads表示，看到別人用某個符號回覆訊息時，他覺得不是很有禮貌，「真的不知道回覆別人的訊息時，單回一個『？』的人在想什麼？」貼文引發議論。

原PO在Threads表示，有些人回覆訊息時，會單獨回一個「？」，他直呼不懂這些人在想什麼，是教育程度太低，沒辦法說出完整句子，還是家教太差，不知道對別人講話需要有禮貌。

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文章引發討論，就有人也頗有共鳴，「我也覺得很沒禮貌，我覺得單個問號是用在想表示『對方在供三小』的時候的回法，平常不應該代替文字使用」、「收到一個問號真的會瞬間暴怒」、「真的蠻沒有禮貌的，每次只收到『？』，就瞬間不想聊了」、「同感，因為我自己不耐煩的時候，就會單回問號」、「一般回『？』都是準備吵架的」。

但另一派人則認為，就單純是一個符號，不需要刻意曲解，「我回問號的意思，無非就是想省下這些字：我不知道你在說什麼，請說明得具體一點，不然我不知道要怎麼回答」、「就只是一個問號而已怎麼可以想這麼多」、「當我連從哪問起都不知道的時候，就會回個『？』」。