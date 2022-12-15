阿伯按摩嗆視障師傅「看你們可憐才來」　結帳噴1句話讓她氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友聲稱，11日前往台北捷運雙連站的地下街按摩，目擊一名老先生帶著老婆來按摩，卻一直對視障師傅找碴，說出「不會看用摸的，你們就是沒運動都退化了，才會看不見啦」、「我是看你們可憐啦，不然誰會來」等話，讓她又氣又傻眼。

▲原PO目睹一名老先生到視障按摩店消費，卻一直對師傅找碴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，11日去地下街按摩，快要睡著時店裡來了一對老夫妻，視障師傅詢問要按哪裡、按幾分鐘，老先生竟然指著自己老婆回答，「自己看，問她啊」，接著又要求師傅要看好他，因為他是付錢的人，如果跑了，師傅就沒錢可以拿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，起初師傅沒有多加理會，開始按摩之後，夫妻倆也安靜下來，結束之後老先生拿出一張千元鈔票，師傅看不見，於是出聲詢問「請問您給多少」，結果老先生回答，「自己看，不會看用摸的，你們就是沒運動都退化了，才會看不見啦」。

此時，旁邊另一名師傅開口說道，「先生你直接說就好，沒必要這樣講」，老先生竟然回嗆，「我有怎樣？我是看你們可憐啦，不然誰會來」。原PO表示，老先生目測應該有70歲了，講話卻很缺德，視障師傅靠自己的專業努力賺錢，沒想到竟然遇到這種心態的客人，連同樣身為顧客的她都一度聽不下去，氣到想罵人。

文章公開之後，其他網友也覺得老先生的行為不妥，紛紛留言譴責，「大家都是出來混口飯吃，不需要這樣，一副我付錢就是大爺的嘴臉」、「天啊，這客人講話水準也太低了吧！就是欺負人家看不見才敢這樣」、「是壞人變老了」。