幫買紅糖被老婆說是黑糖　人夫求解「這到底是啥？」答案曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫表示，12日下班老婆請他幫忙買一包紅糖，但回家之後，老婆一看到包裝就說「這是黑糖不是紅糖」，讓他感到非常困惑，「這到底是什麼糖呀？」文章公開之後引發網友熱議，大多數人猜測，原PO的老婆應該是想要二號砂糖，而在台糖官網的介紹中，二號砂糖為黃糖。

▲原PO無法理解為何老婆說這是一包「黑糖」，不是「紅糖」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，老婆要求下班時順便幫忙買一包紅糖，他買了一包上面印有「紅糖」2個大字的產品，沒想到回家之後，老婆一看就說「這是黑糖不是紅糖」，讓他感到非常困惑，「這到底是什麼糖呀？」

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文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「老婆太高估老公了」、「你老婆要的是二號砂糖，簡稱二砂」、「在我的印象中，紅糖等於黑糖啊」、「搞得我也好亂啊」；還有一名自稱是餐飲科老師的網友留言說道，黑糖的顆粒比較大，原PO買的這包是紅糖，至於老婆要的應該是二砂。

事實上，市面上可以看到的黑糖、紅糖、黃糖或白糖產品，都是由蔗糖精煉出來的，只是精煉程度和礦物質含量有所差異，黑糖、紅糖的精煉程度最低，產品呈現的顏色會因為糖漿比例出現差異。

▲台糖曾說明黑糖、黃糖和白糖的差異。（圖／翻攝自Facebook／台糖健康御守）

至於二號砂糖，根據台糖官網介紹，二號砂糖是黃糖，屬於初階製糖，保留部分甘蔗營養素，精煉程度由高到低依序為白糖、黃糖、黑糖，礦物質含量由高到低則為黑糖、黃糖、白糖，糖類之間並無優劣之分，主要是看料理來做決定，例如白糖適合做甜點，調配飲料則適合使用黑糖。

此外，雖然民眾大多都有「黑糖比較健康」的觀念，但北投健康管理醫院營養師潘富子提醒，黑糖在製成過程精煉程度最少，製成後保留最多甘蔗元素，而且含有較多的礦物質成分，與其他糖類相比，營養成分的確比較高，但千萬不可以因為比較健康，就以為可以多吃，攝取過量還是可能造成肥胖、糖尿病或增加罹患慢性疾病的風險。