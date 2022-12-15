明起「雨很多」但有好消息　4天預測圖曝

▲4日雨區預報圖。 （圖／翻攝天氣風險臉書）



記者陳俊宏／台北報導

周五全台有雨！天氣風險公司分享今天（15日）起4日雨區預報圖提醒，周五開始不止冷，而且雨很多，好消息是星期日會很乾脆轉乾，但低溫都還是在10度以下。

對此，許多網友留言，「台北這到底是什麼破爛天氣」、「冷就好，就是不要下雨，北部的雨終於要告一段落了」、「真的是好消息，謝謝你。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣風險公司總經理彭啟明則在臉書發文，貼出東亞溫度圖說，整個東亞都冷下來了，台灣還在冷空氣邊緣，現在不是最冷時候，周末這波才是真正主力，還是維持寒流等級的程度。

▼彭啟明表示，整個東亞都冷下來了。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明表示，真的要注意家中溫度，高緯度雖低溫但他們多有暖氣設備，台灣的比例較少，要留意溫差及低溫對於年長者的身體壓力；另外，要留意今天、周五水氣略多，尤其周五中南部也有機會有短暫陣雨。

中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，周五鋒面影響，水氣增多，全台有降雨機率，中部以北、東半部雨勢較明顯，基隆北海岸和大台北有局部大雨機率；周六鋒面通過及寒流南下，各地氣溫明顯下降，周日寒流影響各地寒冷，預估周六晚到周日清晨中部以北低溫6、7度，其他地區8-10度，局部地區可能更低一些。