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「旺盛對流鋒面」明掃全台　雨最大時間曝

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲周五全台有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

鋒面掃全台！天氣風險公司天氣分析師林琮訓今天（15日）表示，周五下半天開始逐漸受到鋒面雲系影響，全台由北往南轉為陰雨天氣，尤其在晚間到周六清晨可能有比較旺盛對流雲系移入，造成西半部到東北部有短時較大雨勢出現機會。

林琮訓指出，今天清晨仍受到大陸冷氣團影響，各地氣溫偏冷，北部、東北部最低溫11-14度，中南部、花東14-16度；白天開始，大陸高壓逐漸出海，台灣會由東北風轉為偏東風環境，冷空氣強度減弱，因此從今天到周五白天氣溫將逐漸回升，北部、東北部高溫回升至19-20度，中南部、花東則是可以來到23-26度。

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林琮訓說，但由於環境水氣偏多，白天北部、宜蘭仍然維持陰陣雨天氣，中部、花東亦有零星短暫陣雨的機會；到了晚間水氣北抬，各地降雨會有所減緩，降雨空檔逐漸增多。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林琮訓提醒，周五低壓鋒面在台灣附近建立，最新資料顯示鋒面東移、明顯影響台灣的時間點有略往後延，預估周五下半天開始逐漸受到鋒面雲系影響，全台由北往南轉為陰雨天氣，尤其在晚間到周六清晨這段期間，可能有比較旺盛的對流雲系移入，造成西半部到東北部有短時較大雨勢出現的機會。

林琮訓分析，到了周六白天鋒面逐漸遠離，中南部平地天氣會先開始好轉，中南部山區、北部、東半部地區仍有水氣通過，並配合環境東北風逐漸增強，仍然有局部短暫陣雨，要一直到晚間之後，整體降雨才會有所緩和。

▼4日雨區預報圖。 （圖／翻攝天氣風險臉書）

（圖／翻攝天氣風險臉書）

林琮訓表示，而周六鋒面通過後，寒流逐漸南下，各地會顯著降溫，預估最冷時間點會落在周六晚間到下周一清晨，北部、東半部降溫主要來自冷空氣直接影響，而中南部雖受冷空氣影響比較弱，但在雲量偏少情況下，會有輻射冷卻效應加乘，因此各地都將會有接近10度或以下氣溫出現機會，平地最低溫預估在6度上下。

林琮訓指出，而在周六午後到剛入夜這段期間，在中北部的高山地區氣溫會逐漸降到接近零度，並且配合水氣仍在通過，因此有短暫降雪或是下冰霰的機會，但預估持續時間不長；到了下半夜大氣轉乾以後，固態降水的機會就會大幅減小。

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