俄軍飛彈轟炸「赫爾松行政大樓」　烏克蘭安全專家痛批：恐怖行為

Russian missile hit the Kherson Regional Administration. This is the same building where a month ago Ukrainians so happily raised our flag. It has no military value. Pure act of terror and vengeance. Which only shows how weak Russia is. pic.twitter.com/4FFRhA3rQ2 — Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 14, 2022

記者林彥臣／綜合報導

在烏克蘭當地時間14日上午11點，俄軍發射火箭彈轟炸赫爾松行政大樓，現場濃煙密布，至少2層樓被損壞。由於行政大樓毫無軍事價值可言，就有一位烏克蘭的安全專家痛批，這完全是恐怖報復行為。

烏克蘭安全專家阿夫德耶娃（Maria Avdeeva）在推特上分享了一段影片，顯示行政大樓已經濃煙竄天。

▲俄軍飛彈轟炸赫爾松行政大樓。（圖／路透）



阿夫德耶娃表示，「這就是1個月前烏克蘭人如此高興地升起我們國旗的同一棟建築。它沒有軍事價值。純粹是恐怖和報復行為。這只能說明俄羅斯是多麼軟弱」。

烏克蘭於11月11日從俄羅斯軍隊手中奪回了這座港口城市，居民還因此在廣場上慶祝了幾天。不過俄軍自離開這座城市以來，一直從第聶伯河對岸轟炸赫爾松。

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