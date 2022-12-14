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路透：美國最快本周宣布　軍援愛國者飛彈系統給烏克蘭

▲MIM-104愛國者飛彈（MIM-104 Patriot）。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

▲美擬軍援烏克蘭愛國者飛彈防禦系統。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國援烏仍未停歇，最新消息引述3名美國官員指出，美國援助烏克蘭愛國者飛彈防禦系統的計畫即將敲定，最快將在本周宣布消息。

路透社13日報導，其中2名匿名美國官員透露，計畫目前正等國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和總統拜登的確認簽署，一旦通過，最快可能在本周四（15日）就會宣布。其中一名官員表示，烏克蘭軍隊在接裝前，部隊可能會在德國先行接受訓練，不過訓練仍要花上數個月時間。

文曼（Alexander Vindman）是一名在川普政府時期，主導白宮對烏政策的退休陸軍中校，他說這項決定「非常、非常重要」，愛國者飛彈一旦抵達，將能讓烏克蘭擁有面對更困難挑戰的能力，尤其是如果俄羅斯真的從伊朗運朗短程彈道飛彈的話，烏軍也更有能力抵禦。

目前五角大廈在新聞記者會上拒絕對此事置評。

至於美方會援助哪一個版本的愛國者飛彈，射程多遠或是總共援助多少套，目前都還不得而知。美國可能會限制愛國者飛彈系統的部分功能，華府先前援助的海馬斯飛彈發射系統（HIMARS），就有設下部分限制，確保使用範圍及射程只能在烏克蘭境內的敵對目標。

烏克蘭先前不斷向西方要求軍援防空飛彈系統，開出的清單也包括愛國者飛彈在內，用以防禦俄羅斯的猛烈轟炸。愛國者防空飛彈系統是一款陸基防空飛彈系統，主要目標是攔截來襲飛彈。

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