▲搶藥寄大陸恐害親友挨罰！食藥署示警：中國僅允許藥品「少量」輸入。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者嚴云岑／台北報導

中國大陸疫情再起，社區藥師發現有民眾陸續訂購止痛藥、退燒藥與感冒藥寄往大陸，食藥署提醒，中國海關僅允許「少量」輸入藥品，具體數字未明，呼籲民眾輸出藥品時應查閱寄送國法規，以免超量寄送害當地親友背上刑事責任。

中國大陸解封後疫情再起，衛福部長薛瑞元今（13）日上午表示，藥物需求不一定等小三通後才增加，「現在也可能搜刮寄過去」。社區藥師表示，香港傳出普拿疼、退燒藥陸續被搶購一空，自己經營的藥局12日起也有民眾陸續訂購止痛藥、退燒藥與感冒藥，「一進來就要買5盒寄大陸」，連帶快篩實名制領用率也變高。

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食藥署科長楊博文提到，依據藥事法規定，僅有藥品許可證持有藥商才能大量輸出藥品至他國，民眾僅能少量攜出或寄出。雖然各國法規迥異，但以台灣為例，若未經核准藥品大量在國內流通，就會被認定為不法藥品，收件者可能會揹上刑事責任，呼籲民眾仍應先查好寄送國「藥品上限」，以免害到當地親友。

依據食藥署規定，民眾從國外自購或寄送非處方藥回台，每種至多12瓶（盒、罐、條、支）為原則，合計不超過36瓶（盒）為限。若超出自用免申請輸入查驗許可之數量，後續可能涉及申報問題或面臨退運、銷毀的命運。