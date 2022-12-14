光頭男穿袈裟假冒僧侶！騙友「被惡靈附身」　秒得手5萬

▲男子假冒僧侶，向友人行騙。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本福島縣福島市一名83歲的光頭老翁，靠著身穿袈裟假冒僧侶，對一名40多歲的男性友人謊稱對方遭惡靈附身，需要支付費用才能趕走惡靈，成功得手23萬日幣（約新台幣5.1萬元）。隨後被害男子驚覺有異才報警，警方則依詐欺罪嫌將老翁逮捕。

根據日媒報導，現年83歲的田口好廣2021年11月假冒成僧侶，向一名住在山形縣米澤市的40多歲男性友人聲稱，「你工作不順有可能是因為被惡靈附身，我其實是僧侶，你只要成為僧侶並且拿到證照就可以解決這個問題。不過其實也不需要經過修行，只要給我23萬日幣（約新台幣5.1萬元），我就能幫你處理，並拿到僧侶的證照。」

男子聽到後，隨即從自己的戶頭轉帳23萬日幣（約新台幣5.1萬元）給老翁。怎知嫌犯卻突然失聯，發現有異的他，開始深入調查田口先前所說的宗教派系，這才發現該宗教根本就沒有他所說的僧侶證照，才知道自己遭到詐騙，因此報警處理。

警方獲報後深入調查，發現老翁先前早就以相同手法成功詐騙，並遭到逮捕。警方隨後再度逮捕山口好廣，但他仍堅稱自己是「修行者」。警方將深入調查是否還有其他人受害，而目前也未公開嫌犯是否坦承犯案。

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