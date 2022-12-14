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夫腦梗、子腦麻！她一把火燒死2人　認：不堪照護壓力

▲▼ 病人,病床,住院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲被告因不堪照護壓力，因此放火殺害丈夫與兒子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣一名66歲婦人2021年涉嫌在自家縱火，導致患有腦梗的丈夫燒死、患有腦性麻痺的兒子一氧化碳中毒死亡。千葉地方法院12月12日首次開庭，被告雖坦承因不堪照護壓力，放火燒死丈夫，但卻否認有殺害兒子的意圖。

根據FRIDAY報導，起訴書指出，66歲的大橋年子（音譯）2021年11月17日上午6時半左右在千葉縣旭市2層樓木造建築的自家1樓潑灑燈油後縱火，當時在1樓睡覺的67歲丈夫大橋芳男被大火燒死，而在2樓睡覺的32歲兒子大橋芳人則是因為濃煙密布，一氧化碳中毒死亡。

大橋年子一家原本感情緊密，然而自從一家之主的丈夫多年前因為腦梗倒下後臥病在床，全家從此頓失依靠。不久後，兒子大橋芳人也因腦麻而不良於行。不僅如此，就連被告本身也因為身體出了狀況，無法久站，但她仍獨自一人扛起照護重病丈夫與兒子的擔子。

鄰居表示，被告不良於行，因此外出購物都必須要搭計程車。事發當天，附近居民聽到尖叫聲後紛紛外出查看情況，這才發現大橋家起火，而被告本人則是滿臉髒污，襪子沾滿像是燈油的液體，表情呆滯地大喊，「我兒子還在裡面！」

大橋年子隨後被警方逮捕，而她雖然坦承縱火，但是卻否認蓄意謀殺兒子。她堅稱，自己並非有意要殺害兒子。而她隨後則被依縱火與殺人罪嫌起訴。

千葉地方法院12日首次開庭，檢方指出，被告因收入與照護壓力向丈夫提議同歸於盡，但是卻被對方以「這樣兒子也活不下去」為由拒絕。但被告辯護律師則指出，大橋芳男明確同意被妻子殺害，因此屬於同意殺人罪。

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