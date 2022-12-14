日男搭樂桃「拒戴口罩」還打空姐！害飛機急降落　被判2年獲緩刑

▲被告因不滿被勸導佩戴口罩，而向空姐施暴。（圖／翻攝自YT）



記者王佩翊／編譯

日本一名36歲的前大學職員2020年搭乘樂桃航空班機，從釧路飛往關西機場，然而過程中他卻拒絕佩戴口罩，並因此與一旁乘客發生爭執，經空服人員勸導後，他甚至還對其施暴，導致空服人員輕傷，最終使得班機緊急降落。而一審法官14日宣判他有罪，處2年徒刑，緩刑4年。對此，他則不滿稱，自己無法容忍如此錯誤的判決。

綜合日媒報導，36歲被告奧野淳也2020年9月搭乘樂桃航空的班機飛往關西機場，當時正值疫情高峰，因此各家航空業者都要求乘客應在客艙內佩戴口罩，然而奧野卻拒絕戴口罩，並因此與其他乘客發生爭執，甚至威脅對方向他道歉。空服人員上前勸導後，他非但不聽，甚至還出手扭住空服員的手臂，導致對方受傷。

▲由於乘客鬧事還向空姐施暴，該航班最終緊急降落。（圖／取自樂桃航空臉書）



由於奧野淳也的一連串失控行徑，該班飛機隨後也被迫緊急降落。樂桃事後依妨害業務與傷害等罪嫌對奧野淳也提告。此案5月首次開庭，而被告堅持主張無罪，並認為不應該強制戴口罩。對此，檢方則指出，被告為了逼迫其他人聽從自己的想法，竟施暴，是極為惡劣的行為，此次判決有可能影響後續是否出現模仿犯，因此務必不能輕判。

檢方還強調，像被告這樣為了利己能夠傷害他人的人，是絕對不可能靠著自己的力量改善，勢必要在監獄內服刑才能更生教化，緩刑只會對法律秩序造成傷害，同時被告至今否認犯行，毫無悔意，因此向法官求處4年徒刑。

大阪地方法院14日宣判，被告對自己的多項罪刑毫無反省之意，不過因為施暴程度不大，因此判處2年徒刑，緩刑4年。

對此，奧野則表示，「這是毫無邏輯的判決，簡直是中古世紀的獵巫判決，我依舊堅持無罪，絕對無法容忍這個判決結果。」

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