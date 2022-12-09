殘忍畫面曝！台灣黑熊「遭獵殺藏冰箱」　屏東男20萬交保

▲台灣黑熊遭殘忍獵殺藏冰箱。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者賴文萱、陳崑福／屏東報導

野生動物保育刻不容緩！屏東地檢署昨晚接獲警政署保安警察第七總隊第八大隊通報，屏東縣霧台鄉有一頭台灣黑熊遭民眾獵捕，立即出動前往該民眾住處搜索。當場在其冰箱處找到保育類野生動物台灣黑熊，以及台灣野山羊屍體等，相關證物由專案小組帶回初驗，訊後諭知該民眾20萬交保候傳。

▲台灣黑熊遭殘忍獵殺藏冰箱！下毒手屏東男遭逮。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東地檢署接獲霧台鄉隘寮北溪1頭台灣黑熊遭民眾獵捕，立即由民生專組主任檢察官張鈞翔與檢察官周甫學指揮偵辦，經警政署保安警察第七總隊第八大隊會同屏東林區管理處、屏東縣政府警察局里港警分局偵查隊前往查緝。

8日晚間前往該民眾位於屏東縣霧台鄉住處搜索，當場在其住處冰箱中起獲保育類野生動物台灣黑熊及台灣野山羊屍體各1具、台灣水鹿腳14支、水鹿頭標本1只及土製獵槍1把。相關證物經專案小組帶回初驗，其獵殺動機及相關案情仍有待釐清，承辦檢察官訊後諭知該民眾20萬元交保候傳。

▲台灣黑熊遭殘忍獵殺藏冰箱！下毒手屏東男遭逮，20萬交保候傳。（圖／記者陳崑福翻攝）

地檢署提醒，未經主管機關許可，獵捕、宰殺保育類野生動物者，可處6個月至5年有期徒刑，得併科新臺幣20萬至100萬元罰金，切勿以身試法；如有刻意違法獵殺保育類動物者，本署必將嚴查速辦，如心存僥倖破壞生態保育，同時將面臨追訴及刑責。本署亦呼籲民眾應遵守相關狩獵規範，兼顧文化與野生動物保育平衡，以確保山林野生動物生態永續平衡發展。