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台灣黑熊遭獵殺！全身滿是彈孔…可憐畫面曝光　保育人士心碎了

▲屏東檢警查獲被獵殺台灣黑熊等保育類野生動物 。（圖／民眾提供）

▲屏東檢警查獲被獵殺台灣黑熊等保育類野生動物 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

「有人獵捕到台灣黑熊」，保七總隊人員8日下午接獲報案，立即向檢察官報告，及時查獲被獵殺台灣黑熊，但目擊台灣黑熊全身佈滿槍孔，頭部有好幾處明顯彈痕，死狀相當慘，讓保育人士看了很心痛，檢警也持續追查涉案人是有販售行為，一舉瓦解幕後不法集團，讓台灣黑熊不再受害。

▲屏東檢警查獲被獵殺台灣黑熊等保育類野生動物 。（圖／民眾提供）

檢警隊先前就接獲霧台有人獵殺野生保育類動物訊息，連日來派員上山調查，鎖定多位特定人士；8日下午，50多歲涉案男子機車載著這頭台灣黑熊，大剌剌行經霧台村街道，有不少人目擊，其中包括遊客。

檢警一查，是先前鎖定特定士之一，避免被滅跡，立即派員前往搜索，不止查獲台灣黑熊，還有野山羊屍體各1具、臺灣水鹿腳14支、水鹿頭標本1只及土製獵槍1把等物，這麼多保育類野生動物物屍體，讓檢警人員嚇了一跳。

據悉，嫌犯供稱，台灣黑熊入侵領域，破壞農作物，案發前還攻擊飼養狗隻等動物，他為自保，才持獵槍還擊；而其他山羊、水鹿等動物，發現牠們受傷後，才帶回家自己吃，沒有販售行為，而水鹿頭看起來很漂亮，才做成標本。

檢警人員發現，查扣14隻水鹿的腳，以一頭鹿有4隻腳計算，至少有5頭水鹿遭宰殺；而現場未找到鹿肉，雖當事人稱自己食用，將追查去向。.

而被獵殺的台灣黑熊，有50多公斤，根據資料，屬於青壯年，因為剛被獵殺，身體完整，但全身都是彈孔，尤其是頭部有數處槍傷，從外表也無確認，加上身體也有槍傷，生前到底被打了幾槍，無法從外表看出來，讓保育人士看了很心疼，已將牠送往台北解剖，確認彈孔數及是否被植入晶片，進一步追查。

根據原住民族基本法規定，為了祭典，可以捕殺保育類動物，但要在傳統領域內，且陳報所在地主管機關報准核備，不得販售。而原民持有獵槍未申報，目前只有行政法處罰，可罰3000元以上15000以下。但台灣黑熊屬於一級保育類；野山羊及水鹿也都是保育類動物，這部分觸犯違反野生動物保育法。

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