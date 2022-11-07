北科大與麻省理工成立實驗室　「機械狗」肩負跨國教學任務

▲機械狗Spot能靈巧執行抓取、偵測等任務。（圖／台北科技大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

國立台北科技大學與美國麻省理工學院（MIT）共同成立跨領域研發與教學的「台北科技大學城市科學實驗室」（City Science Lab @ Taipei Tech），日前公開展示研發成果與教具，包括能靈巧執行抓取與偵測任務的動力機械狗、根據真實魚類外型而設計的流線型機械魚，展現跨國研究成果。

北科大電機系講座教授姚立德表示，在校友協助下，與MIT城市科學實驗室主持人藍森教授（Kent Larson）合作設立全台首座加盟實驗室，開放全校學生申請，除了強化北科大與麻省理工學院的研究交流，更利用豐富的教材、教具等軟硬體設備進行教學，培育國內科學研究人才。

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其中由校友出資贊助的波士頓動力「機械狗Spot」，目前執行兩校實驗室異地同步教學，Spot機身搭載光達、紅外線與立體視覺感測器，能即時繪製3D點雲地圖，並在行走時偵測與閃躲障礙物，可以攀爬斜坡樓梯與跑跳，目前已運用在退役核電站、發電廠、海上鑽油平台等，執行巡邏、故障排查、洩漏偵測等困難或危險的任務。

校內自行研發的「仿生機械魚」，使用AI技術學習模擬真魚游動，讓機械魚栩栩如生自然游動，已躍上霹靂電影《素還真》並與海洋科技博物館合作，可依程度設計教具，廣泛使用在大學、中學、國小相關課程。

由姚立德團隊與工業設計系合作研發的「機器人小駱」（Campus Rover），可於校園、醫院內獨立運送公文或樣本，透過手機App送取件，還能自動充電，落實疫情下的無接觸傳遞。