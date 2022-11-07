　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北科大與麻省理工成立實驗室　「機械狗」肩負跨國教學任務

▲波士頓動力機械狗Spot能靈巧執行抓取、偵測等任務。（圖／台北科技大學提供）

▲機械狗Spot能靈巧執行抓取、偵測等任務。（圖／台北科技大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

國立台北科技大學與美國麻省理工學院（MIT）共同成立跨領域研發與教學的「台北科技大學城市科學實驗室」（City Science Lab @ Taipei Tech），日前公開展示研發成果與教具，包括能靈巧執行抓取與偵測任務的動力機械狗、根據真實魚類外型而設計的流線型機械魚，展現跨國研究成果。

北科大電機系講座教授姚立德表示，在校友協助下，與MIT城市科學實驗室主持人藍森教授（Kent Larson）合作設立全台首座加盟實驗室，開放全校學生申請，除了強化北科大與麻省理工學院的研究交流，更利用豐富的教材、教具等軟硬體設備進行教學，培育國內科學研究人才。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中由校友出資贊助的波士頓動力「機械狗Spot」，目前執行兩校實驗室異地同步教學，Spot機身搭載光達、紅外線與立體視覺感測器，能即時繪製3D點雲地圖，並在行走時偵測與閃躲障礙物，可以攀爬斜坡樓梯與跑跳，目前已運用在退役核電站、發電廠、海上鑽油平台等，執行巡邏、故障排查、洩漏偵測等困難或危險的任務。

校內自行研發的「仿生機械魚」，使用AI技術學習模擬真魚游動，讓機械魚栩栩如生自然游動，已躍上霹靂電影《素還真》並與海洋科技博物館合作，可依程度設計教具，廣泛使用在大學、中學、國小相關課程。

由姚立德團隊與工業設計系合作研發的「機器人小駱」（Campus Rover），可於校園、醫院內獨立運送公文或樣本，透過手機App送取件，還能自動充電，落實疫情下的無接觸傳遞。

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
高虹安記者會資料P圖？　他抓李忠庭簽名疑點控「偽造文書」
快訊／認了與警大校長一起吃飯！　澎恰恰金主解密88招待所
陳時中摟人妻…管碧玲抓到疑點！　徐巧芯爆：還有影片沒公佈
快訊／台灣大賽G3先發公布！　兄弟不藏了
北市章魚哥「天玉里」最新民調！　街訪50路人「驚曝最挺他」
一家4口「媽媽被撞死」現場曝！　駕駛肇逃：回家才喝酒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

後壁湖名店「健身鮭魚」價格曝　網怨沒油花...老闆12字霸氣回應

「鐵路便當節」11／11起登場　EMU3000型陶瓷便當PK開賣！每款599元

「海外國民回台需住滿4個月才有投票權？」查核中心：錯誤訊息

北科大與麻省理工成立實驗室　「機械狗」肩負跨國教學任務

室友激戰女友5天！男友每晚偷聽狂讚「叫聲好聽」：妳能學會就好了

在北車聽見水聲！他探頭嚇傻「有人在尿尿」還亂甩　台鐵回應了

坐月子「9大禁忌」全被打臉！　婦產科醫曝正解：就這樣做

北市章魚哥「天玉里」最新民調！YTR街訪50路人「驚曝最挺他」

故宮損毀文物「案發影片首曝光」　盒子一打開...瓷器直接往下摔

60歲茶農腿軟關節腫脹　醫置換人工膝關節隔天能上下樓梯

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

後壁湖名店「健身鮭魚」價格曝　網怨沒油花...老闆12字霸氣回應

「鐵路便當節」11／11起登場　EMU3000型陶瓷便當PK開賣！每款599元

「海外國民回台需住滿4個月才有投票權？」查核中心：錯誤訊息

北科大與麻省理工成立實驗室　「機械狗」肩負跨國教學任務

室友激戰女友5天！男友每晚偷聽狂讚「叫聲好聽」：妳能學會就好了

在北車聽見水聲！他探頭嚇傻「有人在尿尿」還亂甩　台鐵回應了

坐月子「9大禁忌」全被打臉！　婦產科醫曝正解：就這樣做

北市章魚哥「天玉里」最新民調！YTR街訪50路人「驚曝最挺他」

故宮損毀文物「案發影片首曝光」　盒子一打開...瓷器直接往下摔

60歲茶農腿軟關節腫脹　醫置換人工膝關節隔天能上下樓梯

「日本影后」黑木瞳確定出席頒獎！　張震、許光漢男神加持金馬獎

默沙東與國藥簽署協議　在中國大陸經銷新冠口服藥

大陸10月進出口數據雙雙倒退　逾兩年首現負增長

三分鐘存基金／定期定額三大NG行為　你中了幾個？　

後壁湖名店「健身鮭魚」價格曝　網怨沒油花...老闆12字霸氣回應

個人鍋、濃郁湯都有！超商變身「鍋物專賣店」了　還買得到老油條

白百何大學畢業就當媽　「15秒飆99字」嗆老公自私

「九合一大選」台中首投族9.6萬人　1880個投開票所史上新高

親弟亞倫卡特突傳死訊！　「新好男孩」尼克演唱會淚崩：我的心碎了

消防員下班路上救了「爆眼小貓」　考慮2個月親自抱回家寵愛

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

生活熱門新聞

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

免費快篩擴大發放「2類人」　薛瑞元：最快本月上路

愛車遭上！他見脫褲男癡情抖動崩潰

奔後壁湖吃生魚片　他見「健身鮭魚」傻了

公園鞦韆啪一聲斷了　近萬人喊要賠償

永和炸物店遭爆永久停業！住戶：還在接單

防疫鬆綁！接觸者一律免居隔、3劑令取消　新制一次看

故宮損毀文物事件「案發影片首曝光」！瓷器直接往下摔

快訊／11/14起24類職類「取消3劑令、快篩規定

炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔

更多熱門

相關新聞

宋恭源助母校　得主每年42萬元

宋恭源助母校　得主每年42萬元

光寶科技創辦人宋恭源31日偕北科大校長王錫福，共同發表「宋恭源獎學金-國立臺北科技大學」啟動計畫，邀請考試院考試委員姚立德、北科大榮譽教授王瑞材等人同台見證，由宋恭源教育基金會挹注上億元，支持40位北科大經濟弱勢及潛力深厚的優秀學生專心向學。

賴清德獲北科大榮譽傑出校友

賴清德獲北科大榮譽傑出校友

「兒時賣鴨蛋」求學路艱困　宋恭源捐億元助母校成立獎學金　

「兒時賣鴨蛋」求學路艱困　宋恭源捐億元助母校成立獎學金　

賴清德獲頒北科大榮譽傑出校友　笑稱王世堅應是下一個獲獎者

賴清德獲頒北科大榮譽傑出校友　笑稱王世堅應是下一個獲獎者

獲頒北科大首位榮譽傑出校友　鄭文燦透露：沒緣分後的圓滿結局

獲頒北科大首位榮譽傑出校友　鄭文燦透露：沒緣分後的圓滿結局

關鍵字：

北科大麻省理工台北科技大學城市科學實驗室機械狗

讀者迴響

熱門新聞

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

快訊／愛雅結婚了！「電話15年來都沒換」復合舊愛

獨／Garena結束12年營運…

1家4口遊池上遇車劫1死1傷　肇逃駕駛：回家後才喝酒

立冬「4生肖、3星座」偏財運！大樂透頭獎衝到4.7億　明晚開獎

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

皮在癢　爸單手提灰色大田鼠氣炸

270萬好市多卡掰了！　國泰世華聲明：「走過美好10年」

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面