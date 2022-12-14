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MVP經理人淪棄子調職被凍結　他告贏IBM「判賠900萬」更想追回前妻

記者黃哲民／台北報導

IBM前經理高啟輔原為公司倚重人才，卻在2015年內部調動時，陷入新職被凍結、原職被補實的兩難困境，他配合公司辦理留職停薪竟遭資遣，期間又遭逢家人生病、前妻求去等打擊，他憑藉任職IBM公司20多年所訓練出的意志力，在爭取復職的訴訟裡告贏老東家、領回900萬元天價賠償，但去年IBM又炒他魷魚，高男再提確認僱傭關係存在訴訟，台北地院一審日前判他勝訴，更重要的是，他努力追回前妻，雙方正以「室友」關係努力復合中。

▲▼高啟輔第2度告IBM公司非法解僱，一審勝訴後受訪 。（圖／記者黃哲民攝）

▲高啟輔第2度告IBM公司非法解僱，一審勝訴後受訪 。（圖／記者黃哲民攝）

高啟輔今受訪表示，當年內調生變，是陰錯陽差碰到總公司政策改變，他成為犧牲者，不是有人故意陷害他，一開始沒人認為他能打贏官司，他告訴自己，就算「全世界都放棄我，我也不能放棄自己」，決定以小蝦米對抗大鯨魚「本來就是一件傻事、一件蠢事」，他最要感謝IBM給他非常好的教育訓練，長官給他非常嚴格的磨練，「讓我培養堅強意志力，得以奮戰到底！」

▲▼ 高啟輔任職IBM公司期間獲得多次獎勵 。（圖／高啟輔提供）

▲高啟輔任職IBM公司期間獲得多次獎勵 。（圖／高啟輔提供）

高啟輔並向IBM喊話「讓我回去吧！親愛的母親！你的兒子已經在外面流浪這麼多年，讓我回去吧！我會一如往常，會是公司優秀的經理人，傑出的員工！」他強調這幾年沒讓自己空轉，依舊不斷自我充實，已考取勞動法令管理師證照，「我還可以到人資部門上班！」

高啟輔不認同別人說他倒楣遇到這些事，他認為這是上天給他「一本一本艱澀難懂的課題」，同時也給他智慧與很多陪伴他的貴人，他不是執著非要回到IBM工作不可，他要回到IBM再「光榮的離開」，而不是不名譽的離開。他希望自己的故事「只是我一個人的事故」，若回到IBM，他第一件事情就是籌組工會，維護勞權。

▲▼高啟輔第2度控告IBM公司非法解僱，一審獲判勝訴，他與前妻莊小姐的感情也正在復合。（如用露臉照請眼部打碼）（圖／高啟輔提供）

▲高啟輔第2度控告IBM公司非法解僱，一審獲判勝訴，他與前妻莊小姐的感情也正在復合。（圖／高啟輔提供）

講到前妻莊小姐，高啟輔臉部線條瞬間柔和，對於這位被媒體形容「性感到發光」的女子，他自責留職停薪期間情緒不穩易動怒，還遷怒對方，「確實對她不公平，（2016年9月離婚）我要負最大責任」，2020年前妻獨自到2人婚後最愛去賞櫻的武陵農場，他從社群動態看見，鼓起勇氣邀約，前妻可能觸景生情、願給他機會，就穩定交往到現在，從「室友」關係開始嘗試復合，至於是否重新登記結婚，他說，希望是雙方深思熟慮後的決定。

現年56歲的高啟輔擁有台北科技大學碩士學位，1996年10月起任職IBM，從系統工程師一路做到業務主管，優秀表現曾3度獲頒IBM的價值典範獎，2008年IBM並推薦他獲選當年度台灣100 MVP最有價值經理人，2015年3月間，高啟輔升任經銷通路業務發展經理、月薪逾16萬元，這時，IBM軟體部門看中他的長才，邀他轉任。

高啟輔欣然答應，不料公文跑流程時，新職因人事凍結而於2015年10月告吹，原職也被新人補實，他兩頭落空，經多次協商，在公司主管允諾會安排復職的前提下，他配合辦理留職停薪1年，沒想到2017年1月期滿等著他的，卻是公司通知他因無適當職務可派而資遣他。

▲▼高啟輔第2度控告IBM公司非法解僱，一審獲判勝訴後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲高啟輔第2度控告IBM公司非法解僱，一審獲判勝訴後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

期間高男遭逢母親、弟弟接連生病的打擊，徬徨心情變得易怒，聽不進前妻勸他另謀新職別虛耗的忠告，甚至遷怒前妻而婚姻觸礁，2人在2016年9月離婚，高男不甘心就這樣離開付出20年青春的公司，決定打官司以小蝦米對抗大鯨魚，一審判他敗訴讓他驚覺訴訟策略錯誤，委任律師陳文祥主攻員工沒犯錯、不該被公司要求自行尋找合適職位的大方向，終於逆轉局勢，2020年8月底勝訴確定。

IBM依確認雙方僱傭關係存在的判決結果，補發3年多的薪資含利息共約900萬元給高啟輔，這個金額在勞資爭議訴訟中堪稱天價，IBM也依判決在2020年底讓高男復職，在IBM基礎架構管理服務部門擔任「無獎金制其他業務人員」，任務就是「在家待命」、不必進公司上班。

高啟輔戲稱這是「虛擬安置」，公司給他1個從沒聽過、也不存在於公司組織編制內的職位，他不想坐領乾薪，屢次反映希望另派新職，讓他發揮自身專才，卻沒下文，2021年4月間，IBM將他所屬部門移往新成立的勤達睿公司，他堅持留在IBM，以免到了新公司，可能被資方依《勞基法》「業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置時」的事由資遣。

IBM通知高啟輔面試2項新職後，說他能力與經驗不能勝任，高男希望爭取的其他職位，IBM回覆已有合適人選，雙方一直談不攏，IBM以無職缺可履行安置義務為由，最後果真以高男憂慮的《勞基法》事由，於2021年11月再度資遣他。

高啟輔不服氣，主張IBM一直招募新人，卻不給他教育訓練以適任新職的機會，就片面認定他不能勝任，有違誠信原則，今年（2022年）第二度提告要求確認與IBM的僱傭關係存在，且IBM應繼續按月付他16萬餘元薪水直到他復職為止。

一審認定IBM確實因業務性質變更而需要精簡人力，但IBM在雙方仍在勞資爭議調解期間，沒繼續提供可用職位履行安置義務，更逕自寄存證信函給高男終止雙方勞動契約，已屬非法解僱，今年10月判高男全部勝訴。

IBM公司今回應已上訴二審，「關於高先生的訴求，IBM公司已經盡力做了，一切合法合情合理的安排，針對相關的質疑跟指控，IBM會積極地向法院提出主張和說明，我們希望能夠盡力釐清其中的爭議」。

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