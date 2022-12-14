Pornhub公布「年度熱搜關鍵字」冠軍來自日本　熟女、蕾絲邊也超夯

▲Pornhub公布2022年度回顧報告。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

成人網站Pornhub公布2022年回顧報告，分析全球用戶數十億次的訪問及觀賞行為。今年全球搜尋量最高關鍵字為「變態」（hentai），該詞由日文翻譯而成，泛指具日本動漫風格的情色內容，第2-5名則依序為日本（japanese）、熟女（milf）、女同志（lesbian）及菲律賓女性（pinay）。

▲Pornhub公布2022年全球熱搜關鍵字。點選圖片可放大檢視。（圖／翻攝pornhub insights）



Pornhub自2014起推出年度回顧，根據今年分析報告，按摩及非裔女性搜尋熱度下降，被3P、拉丁及巨臀取代，而口交、角色扮演及跨性別搜尋熱度顯著提高。

▲東北亞及東南亞似乎都對日本色情片情有獨鍾。點選圖片可放大檢視。（圖／翻攝pornhub insights）



有趣的是，根據全球各地觀賞次數最多類別，日本、南韓、中國、台灣甚至東南亞地區都對「日本色情片」情有獨鍾。整體而言，Pornhub每周日造訪人數最多，但周五流量往往最低。

▲美國2022年熱搜關鍵字，點選圖片可放大檢視。（圖／翻攝pornhub insights）



此外，Pornhub用戶數量以美國人居冠，第2-5名分別為英國、法國、日本、墨西哥。其中，美國今年最熱門搜尋關鍵字是女同志，第二名變態緊追其後，第三名則是非裔女性。美國用戶喜好也呈地區性差異，例如最常搜尋「內褲」的是德州人，最常搜尋「繼母」的是俄亥俄州網友。

Pornhub表示，該網站熱搜關鍵字「經常受到流行文化及其他全球事件影響」，「許多搜尋字詞定義了2022年，不僅在Pornhub，在主流媒體上也是如此。」《紐約郵報》指出，美國人面臨通膨飆漲、政治兩極分化等國內問題，「壓力巨大的公民似乎轉向成人娛樂忘記日常困境」。