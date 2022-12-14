獨／JKF私密片外流連三爆！繼華華+希亞之後…H級女神也淪陷了

▲私密片遭外流的JKF女郎（由左至右分別是希亞、波多野Bella、華華）。（組圖／翻攝自JKF、波多野Bella、華華的臉書）

記者陳雕文／綜合報導

最近JKF女郎外流風波不斷！網紅推手圤智雨日前自爆收到女郎華華被外流的私密片，引發廣大討論。後來網路又瘋傳有「暗黑版小S」之稱的女郎希亞跟男友發生關係的影像，如今（14日）又換臉書粉絲高達16萬，擁有H級美乳的女郎波多野Bella限制級私拍照外流！

▲網瘋傳疑似希亞與男友的自拍片。（圖／翻攝自希亞IG）

據了解，希亞身高166公分體重49公斤，臉蛋神似小S且擁有極度誘人的身體曲線，經常在SWAG直播時賣弄性感，近期網傳「JKF女郎希亞與男友性愛自拍完整版」影片可見一名女子全裸對著鏡頭賣弄風騷並與男友發生關係，但到底女主角是否就是希亞仍有待釐清。

有些網友看完還在期待，「下一個會是誰？」沒想到馬上就又有另一名女郎的照片也外流了！就是波多野Bella。

波多野Bella身高168公分體重49kg並擁有H級美乳，近期某網站出現【Bella辣模私拍…….】等語的標題，並放上超過百張露出私密部位的火辣照片。圤智雨表示，看過照片，個人覺得很有可能就是Bella，而且是她比較早期的私拍，通常這種照片都是攝影師外流居多。

▲波多野Bella外型亮眼，並擁有H級美乳。（圖／翻攝自波多野Bella臉書）

波多野Bella氣憤表示，照片主角確實是她，且照片過去就曾被外流過，後來是粉絲幫她調查，發現外流的疑似是攝影師！後來質問攝影師，對方竟大方直接承認而且還說不會被抓到！回想過去好傻好天真，希望以後不要再有想進演藝圈的單純少女被無良攝影師騙。

女郎華華11日曾在臉書發文指出，「事實真相是什麼？已經不重要，重要的事是吸引大家眼球，讓大家一直想看下去，製造話題紛爭最好，有討論度就達成了目的。」如今連環爆出女郎希亞跟波多野Bella的私密片，不論眼尖網友怎麼判斷真實性以及本尊有何回應，都已經引起熱烈的討論。

▼波多野Bella希望不要再有無知少女像她當初那樣被騙。（圖／翻攝自波多野Bella臉書）