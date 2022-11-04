金鐘獎知名主持人被爆「雙面人」　攝影師挨告加重誹謗結局出爐

▲曾獲金鐘獎的女主持人控告前合作攝影師不實爆料妨害名譽。（示意圖／第57屆電視金鐘獎）

記者劉昌松／台北報導

曾獲電視金鐘獎殊榮的節目女主持人，前年突遭媒體報導「表裡不一」、「雙面人」，女主持人不滿控告曾共事的鄭姓攝影師涉嫌誹謗侮辱，台北地檢署調查認為，鄭男曾在臉書闡述親身經歷，抒發不滿情緒，女主持人身為媒體公眾人物，雖然看了覺得不舒服，也應有較高容忍義務，且媒體報導內容多非鄭男受訪發言，因此處分不起訴。

提告的女主持人多年來參與製作、主持紀實節目，將許多國內外自然環保、人文變遷的現況傳達給電視機前觀眾，節目經常獲得提名、入圍電視金鐘獎、吳舜文新聞、社會光明面新聞報導、卓越新聞等獎項，並曾有多次獲獎紀錄。

▲攝影師說在與主持人拍攝珊瑚畫面時，被管理員吹哨子。（示意圖／Pixabay）

鄭姓攝影師則在2019年9月到12月，參與女主持人的節目拍攝工作，2020年9月初，鄭男多次在女主持人的個人粉絲專頁下留言，質疑女主持人沒有說實話，直指節目並沒有冒著生命危險做任何拍攝，女主持人疑因踩踏珊瑚礁被管理員吹哨子，還要工作人員當奴隸。

2020年9月3日，網路上出現標題各為「攝影指控浮誇『台版艾倫』主持人表裡不一惹議」、「前攝影師爆料主持人是雙面人」，這讓女主持人再也忍不住了，不但公開說明事情原委，並提告指控鄭男除了涉嫌在臉書上誹謗，還示意記者撰寫不實報導，損害她的名譽。

鄭男到案坦承那些臉書發文都是他寫的，辯稱他只是覺得在職責和信仰上必須講實話，像是他覺得在野生動物園拍攝根本沒有生命危險，另外在非洲要拍攝1名小孩子的畫面時，需要先把小孩子抱起來，女主持人就有個表情比較後退，讓他感覺女主持人對非洲人似乎有點看低。

▲攝影師覺得女主持人對非洲小朋友似乎有點看低。（示意圖／Pixabay）

至於鄭男在臉書上提到奴隸部分，他有時候會做一些額外的事情例如拿包包、打包行李等，如果超過負荷，他會向女主持人反映，但女主持人當下也沒說什麼。而針對2篇目前已下架的新聞報導部分，鄭男否認只是記者撰文批評女主持人，且包括「雙面人」等內容，都是記者自己寫的。

檢察官調查後認為，女主持人身為媒體公眾人物，言行舉止的自我要求標準，較一般人高，而鄭男在臉書上的發文內容，並未以粗鄙文字辱罵女主持人，雖然用字遣詞隱含鄭男個人不滿情緒，讓女主持人感到不快，但鄭男闡述的是個人所見所聞，應屬可受公評之事發表意見，且根據記者採訪紀錄顯示，大部分內容並非鄭男受訪所說，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴鄭男。