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佳德鳳梨酥當年竄紅2關鍵　馬英九竟是推手！從麵包店變身鳳梨酥店

▲▼佳德鳳梨酥 原料配方 拒陸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲佳德鳳梨酥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔子柔／綜合報導

大陸對台灣食品祭出新一波禁令，伴手禮名店「佳德鳳梨酥」近日因涉及商業機密放棄補件外銷，引起網友熱議。就有不少鄉民指出，當年佳德會竄紅有2個關鍵原因。

有網友昨（13）日在PTT發文指出，小時候沒聽過佳德鳳梨酥，但有一年開始瘋狂排隊、一堆代購，讓他好奇，「是怎麼突然爆紅的？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友發文。（圖／翻攝自PTT）

多位鄉民則表示，佳德鳳梨酥是在台北市鳳梨酥比賽得獎後聲名大噪，「鳳梨酥節還是什麼的官方比賽有得獎，似乎是最初幾屆，他們原本是做綜合麵包店」、「鳳梨酥得獎才開始吃，有驚豔到」，還有不少人提到，「馬英九當年推的啊」、「以前打開來還有馬英九簽名的卡片說是台北伴手禮首選」、「馬英九當市長時辦過鳳梨酥節的樣子」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼鄉民回應。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

然而真正開始代購瘋搶，則是在開放陸客自由行後，不少網友指出，「鳳梨酥就是為了賣陸客，被包裝成名產才火起來的」、「就靠陸客炒起來的早期人潮真的沒那麼多」、「陸客爆買+1，北車地下街之前一堆」。

也有人說，「十幾年前就已經是低調的紅了」、「幾十年前就算紅了，只是你不知道，辦比賽只是變超紅，更早就要排隊了」、「誰跟你爆紅，都吃幾十年了」、「只有台北人才會知道，北漂人沒聽過算正常」。

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