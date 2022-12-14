台南麻豆分局爆「縱放人犯」！檢搜索約談10員警　5人交保

▲台南地檢署。（圖／記者林悅攝）

記者林悅、閔文昱／台南報導

台南市政府警察局麻豆分局驚傳有員警在偵辦車禍肇事逃逸案件時，涉嫌包庇駕駛人身分偽造文書、縱放人犯等。對此，檢方13日前往麻豆警分局偵查隊及交通分隊搜索，並傳喚10名相關員警到台南地檢署應訊說明。訊後檢方諭知吳姓偵查隊長交保10萬元、鄭姓派出所所長交保8萬元、田姓警員交保6萬元，另涉嫌肇事逃逸的洪姓被告及涉嫌頂替的楊姓被告分別以5萬元交保。

據了解，楊姓被告經麻豆警分局移送後，被發現肇事者找他人頂替，楊姓被告並非是當時肇事者，整起案件才曝光。廉政署介入調查後，以涉偽造文書、故縱人犯等罪嫌，傳喚10名員警到台南地檢署應訊說明。

▲台南市政府警察局麻豆分局。（圖／林悅翻攝）

台南市警局指出，訊後4人列證人身分，3人無保請回，吳姓偵查隊長、鄭姓警備隊長、田姓警員則分別以10萬元、8萬元、6萬元交保；涉嫌肇事逃逸的洪姓男子及頂替的楊姓男子，分別以5萬元交保。

麻豆分局表示，針對涉案交保員警擬議偵查隊長及警備隊長，分別改調為警察局警務正及佳里分局警務員等非主管職務，承辦警員調整服務地區，分局長亦自請處分，後續將再召開考績會追究涉案員警、相關主管人員行政責任。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完