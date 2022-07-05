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捲翁茂鍾勞動時數造假案遭彈劾　前南檢檢察長：對地檢署不公平

▲富商翁茂鍾涉易服社會勞動造假案，台南地院開庭時表明全部認罪，盼給他自新機會，讓他交保、就醫。（圖／資料照、記者周宸亘攝）

▲監察院調查翁茂鍾社會勞動時數造假案，彈劾前南檢檢察長與前南市警局長。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

監察院調查富商翁茂鍾因炒股案被判刑定讞後，聲請易服社會勞動案，認為翁茂鍾經由台南地檢署檢察長周章欽、台南市警局長陳子敬安排，以造假時數方式完成勞動，5日通過彈劾周、陳等5人；對此，周章欽受訪喊冤，這樣的調查結果對地檢署不公平。

已退休的周章欽表示，除了多年前在偶然場合見過翁茂鍾，並交換名片外，至今沒再與翁茂鍾有過任何交集，而社會勞動案件不用經過檢察長，他根本不知道翁茂鍾聲請易服社會勞動，檢方也只是依聲請，派翁茂鍾到麻豆分局提供勞動，不會知道分局要安排工作給翁。

佳和集團前董事長翁茂鍾因涉嫌炒股案，被依《證交法》等罪判刑6月、5月、2月，合併執行1年徒刑，翁茂鍾2012年聲請易服社會勞動獲准，應執行2196小時的勞動服務，以每天最常工作8小時計算，至少要工作274天，卻僅用9個月時間就完成時數。

台南地檢署起訴認定翁茂鍾以曾任台南警友會理事長身分，以不詳方式指定到麻豆分局官田分駐所執行社會勞動，由當時的所長楊博賢協助造假時數，高等法院台南分院以依偽造文書等罪，判處翁茂鍾1年10月，楊則被判1年6月、緩刑4年、繳庫40萬元。

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