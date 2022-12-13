徐巧芯、徐弘庭選立委盼世代交替　國民黨團：拜登幾歲你知道嗎？

▲國民黨立法院黨團總召曾銘宗。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

成功連任的國民黨台北市議員徐巧芯、徐弘庭表態不缺席黨內2024立委初選，兩人皆喊出「世代交替」，但這意味他們屆時勢必各自強碰資深立委費鴻泰、賴士葆。對此，賴士葆今（13日）表示歡迎。國民黨團立法院黨團總召曾銘宗則說，民主制度就是選會贏的人參選；至於世代交替說，曾表示，美國總統拜登幾歲？但他還想連任。

徐巧芯昨接受廣播專訪時，被問是否打算到中央問政？徐坦言，只要有機會一定會參加2024黨內初選。但對於在初選會碰上費鴻泰，徐巧芯說，這不是兩人間的競爭，而是她對自己的挑戰；徐也說，相信會有很多新面孔去挑戰立委初選，因為國民黨到了一個世代快速交替的時候，今年是個轉捩點。同一日，身為國民黨青壯派的徐弘庭，也跟進表態將投入北市文山、中正區立委初選。

對此，賴士葆13日表示，他選到現在為止，單一選區沒有一次同額競選，「一次都沒有，都有人來跟我挑戰，歡迎歡迎」。而費鴻泰昨則說，此刻徐巧芯講什麼話他通通都尊重，但把黨的事情先做好，黨的選戰多想一點，此刻這樣比較好。

對於徐巧芯說要挑戰費鴻泰，徐弘庭要挑戰賴士葆，會不會覺得國民黨內新生代逼宮資深立委？曾銘宗13日說，所謂民主制度，就是選會贏的人參選，這是自由民主真諦，國民黨團都支持，至於什麼世代交替，「拜登幾歲你知道？你知道嗎？他還想連任」。