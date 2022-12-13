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長庚醫療體系身障畫作展覽　A8藝文中心展出34件作品

▲長庚醫療體系身障畫作展覽，於A8藝文中心展出。

▲林口長庚紀念醫院陳建宗院長致詞。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由林口長庚紀念醫院主辦、桃園市政府藝文設施管理中心協辦的「有愛無礙、跨越障礙-長庚醫療體系身障畫作展覽」，即日起至12月25日於A8藝文中心展出，現場展出25位口足畫家共34件作品，以豐富而激勵人心的色彩，一展堅韌的生命力量。

▲長庚醫療體系身障畫作展覽，於A8藝文中心展出。

▲台中市脊髓損傷者協會殷建平理事長致詞。（圖／文化局提供）

身心障礙畫家是一群身體嚴重殘障的藝術畫家，畫家們多因先天畸形、疾病或遭受意外重創而喪失雙手功能，進而以口或不便的雙手持筆作畫。長庚紀念醫院秉持著「取之社會、用之社會」的精神，長期關懷弱勢族群，自2009年迄今共聘任21位畫家，收藏約2500餘幅作品。畫作懸掛醫院各角落，鼓舞許多病患及家屬，同時也讓這群身障畫家能有穩定的收入來源，達到身障者自立生活的目標。

▲長庚醫療體系身障畫作展覽，於A8藝文中心展出。

▲桃園市政府藝文設施管理中心陳瑋鴻主任致詞。（圖／文化局提供）

為讓身障畫家不屈不撓的精神及富有生命力的畫作能被更多社會大眾看見，長庚醫院積極在捷運站、百貨公司…等多處公共空間展覽，深獲社會大眾肯定。每一位畫家的故事都是感人的生命樂章，透過其對生命的體悟轉換成藝術創作的基石，畫作中細膩的線條與濃烈的色彩展現對生命的熱愛，每一幅作品都是嘔心瀝血的結晶。

▲長庚醫療體系身障畫作展覽，於A8藝文中心展出。

「有愛無礙、跨越障礙-長庚醫療體系身障畫作展覽」，13日辦理開幕典禮，除了邀請口畫家陳華國分享生命故事及習畫歷程，另因展覽期間適逢聖誕佳節，現場亦安排「有愛無礙 歡度聖誕~彩繪聖誕樹」活動。

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