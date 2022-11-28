與眾「布」同工藝之美　梁玉珍布纖維創作個展A8藝文中心展出

▲梁玉珍布纖維創作個展A8藝文中心展出。（圖／文化局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

由傳統拼布進入拼布映像畫的「藝心飛揚」梁玉珍布纖維創作個展，即日起迄 12月6日在A8藝文中心展出，藉由35件布纖維創作織繪台灣特色風貌，一展與眾「布」同的工藝之美！

市府文化局28日表示，藝術家梁玉珍從事拼布創作多年，嘗試融入多樣媒材、技法與表現方式，由單一拼縫轉為多元呈現方式，運用各種顏色布塊、羊毛氈、毛線、紗布、紗網等媒材，大膽利用色彩裁切及手縫、機縫的技巧來創作，豐富作品表現內涵，更開拓了布纖維更寬廣的創作形式與藝術美感。

本次個展集結藝術家近7年的創作成果，主要以傳遞台灣風土人情為題，融入人物的喜怒哀樂、四季美景映像，將各色生活風貌帶入藝術之中。2018至2022年期間更有16件作品入選美國休士頓、美國AQS、日本、澳洲…等國際展覽。

其中《原住民風情》敘述台灣島國原民珍惜海資源，曬魚乾儲存糧食的刻苦勤儉歲月，榮獲美國AQS國際拼布展優異獎、《晨曦中的高山杜鵑》於2019年同時入選美國休士頓國際拼布展及日本東京巨蛋國際拼布展，憑藉台灣本土特有景象的題材表現與細膩工藝，引起國際拼布界的注目，也透過拼布映像畫作品讓世界看見了臺灣。