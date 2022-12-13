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桃園副議長李曉鐘關懷弱勢　持續15年捐贈萬斤柳丁

▲桃園副議長李曉鐘愛心捐贈萬斤柳丁

▲桃園副議長李曉鐘愛心捐贈萬斤柳丁。（圖／李曉鐘服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

寒冬歲末，桃園市議會副議長李曉鐘不忘關懷弱勢族群，結合愛心企業，訂購一萬台斤來自南部果農栽種的甜美柳丁，13日在桃園區莊敬路上的皇家薇庭餐廳，捐贈自購、自運的萬斤柳丁給市內數十家弱勢團體，期關懷弱勢也幫助農友；獲贈的育幼院及社福中心，當場回贈感謝狀，以示感謝。

▲桃園副議長李曉鐘愛心捐贈萬斤柳丁

▲副議長李曉鐘親自發送柳丁。（圖／李曉鐘服務處提供）

李曉鐘表示，捐柳丁給桃園市內的育幼院及社福中心，已持續進行15年，係結合愛心企業與社團共同集資參與，並由捐贈單位自行出車、親到產地雲林古坑載運。而近年來，景氣蕭條未見好轉，許多兒少育幼院、身心殘障、老人院等社福機構、賴以收入的捐贈經費大幅減少，經營極為艱困，所有的院童或受照顧老人、身障者生活也頗為辛苦。

李曉鐘說，這是個人的小小心意，為社會盡點責任，也呼籲能藉以拋磚引玉，能喚起更多善心企業及社會賢達能共襄盛舉，以物資或經費捐贈，共同來關懷這些弱勢的族群。為經濟寒冬注入暖流。

「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，受贈單位包括有：桃園市視障輔導協會、桃園市自閉症協進會、南區以及北區遊民外展中心、桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心、台灣省私立八德殘障教養院、平鎮教養院、桃園市私立長青老人長期照顧中心…等多家社福機構，以及桃園市各區家庭服務中心等。

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