女童「顏料滲進褲子」　男師脫褲幫清潔挨告...二審仍無罪

▲美術男老師被控對12歲女童假借清理顏料，脫褲「撥弄下體」，但並無任何有力證據，二審仍判無罪。（圖／翻攝自pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

桃園一名美術補習班男老師被指控，假藉對班上一名12歲女童說「顏料滲進褲子了」，以幫忙清洗為由在廁所內脫下女童內褲，卻撫摸她屁股、下體，但法官勘驗班上監視器看到，女童離開班級時還雀躍手舞足蹈、向男老師撒嬌說再見，也無其他明確事證，判老師無罪，檢察官上訴高等法院，仍因無法提出更積極證據，罪證不足維持無罪。

判決書指出，桃園某美術補習班一名男老師挨告，涉嫌在2019年4月8日上午，趁班上一名小6女童在廁所內清洗調色盤時，對她說褲子後方沾到黃色顏料，且以「滲進褲子內，自己洗不到」為由，幫女童脫去內、外褲，先以手撫摸她臀部、下體，女童被嚇傻，穿好褲子走到外面，老師又從背後將手伸進女童上衣內摸胸。

但男老師喊冤，表示當天確實發現女童褲子沾染顏料，但請她自己清理時她很不情願，她因考試壓力大、又有起床氣，常常在廁所亂潑水，且同學全都準備好在等她上課，他才進入協助處理，只有拿濕紙巾擦拭髒污處、以吹風機吹乾，就正常出來上課。

而女童母親證稱，當天去接女兒下課時，女兒一直低著頭、不抬頭看她，也不像以往會開心跟老師說再見，當晚女兒就對她說，老師在廁所說要幫忙清理顏料，脫去褲子後女兒感覺老師將她屁股「往外撥一下」，還轉到正面用食指輕撥她下體。

女童於偵訊、警詢及審理時一下子說「中午」、一下子說「下午」，對於事發是在廁所內、外也反覆不一；調閱監視影像看到，母親來接女童回家時，女童也有向老師揮手道別，還做出旋轉、跳躍等嬉鬧動作，與母親所述不符，且事發時廁所門並未關閉，其他同學很可能經過發現，大聲呼救也能輕易聽到，事後女童母親雖看似有事傳訊責備老師，但也無法從其中看出是為了什麼事。

一審法官綜上所述，判男老師無罪，檢察官不服提出上訴，但高等法院仍認為，除了女童單一且有瑕疵的指述外，未有其他有力事證，無積極證據可將檢察官提出的說法進行補強，認為上訴無理由，予以駁回，全案仍可上訴。