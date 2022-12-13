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八百壯士反年改立院爆衝突　立委吳斯懷無罪確定

▲▼國民黨「九三軍人節向軍人致敬活動」說明記者會,八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷。（圖／記者季相儒攝）

▲八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷無罪確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

退伍軍人團體「八百壯士」2018年間，為了反對政府推動的年金改革，號召萬人上街到立法院前陳情抗議，卻出現警民推擠衝突，多人因此掛彩。事後檢方對當時活動副指揮官、立委吳斯懷等人，一審判決吳斯懷無罪，案經上訴，高等法院二審13日再度判決吳斯懷無罪。

本案因民進黨政府執政後，開始以挽救財政為由，推動一連串軍公教年金改革政策。期間軍公教團體不少反彈，而在2018年間4月間，由退伍軍人組成的「800壯士捍衛中華協會」發動萬人上街陳情活動，並於立法院前與警方發生推擠。其中「藍天行動聯盟」成員的王寶芸，也大喊「把警察抓出來」、「把民進黨的走狗拉出來」、「以暴制暴」，最後不少警員遭人強拉出封鎖線毆打。事後檢警追究責任，將當時活動副指揮官、立委吳斯懷，以及王寶芸等13人，依照「妨害公務」等罪嫌，提起公訴。

一審法院審理時，吳斯懷否認犯罪，主張這是表達言論自由的權利，他強調，政府不能以多數暴力，侵害國家法律制度、剝奪人民享有的退休福利；退伍軍人不是「既得利益者」，而是「受制度保障者」，不容許任意曲解。一審法院審理後，將吳斯懷、王寶芸等人判決無罪，至於動手毆警的8名男子，各判拘役50日，得易科罰金5萬元，其中1人獲緩刑2年。

全案再上訴，高等法院二審審理後於13日宣判，高院駁回上訴，吳斯懷、王寶芸就此獲判無罪確定。

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