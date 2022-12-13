吳怡農也有陳時中的「自爆體質」？　王鴻薇：這題不知道怎麼答啦

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選，國民黨參選人王鴻薇與民進黨參選人吳怡農捉對廝殺。王鴻薇今（13）早前往松江里拜會里長，有媒體問到吳怡農跟跟陳時中都有「自爆體質」，王鴻薇笑說，「這一題我不知道怎麼回答耶！」強調所有政策或承諾，只要提出的時候都要好好思考清楚。

▲台王鴻薇今日上午拜訪中山區松江里里長，周邊鄰里長大多出席一同討論地方建設發展事宜。（圖／記者湯興漢攝）

王鴻薇今早前往松江里拜會基層里長並接受聯訪。有媒體問到，民進黨近期北市2位參選人包括吳怡農跟陳時中都有「自爆體質」，王鴻薇笑說，「這一題我不知道怎麼回答耶！」她接著表示，所有政策或承諾，只要提出的時候都要好好思考清楚，因為政治人物隨便開空頭支票，最後如果又反反覆覆，大家一定要注意。她強調，自己提出的承諾跟政策，未來一定會負責到底。

至於同黨議員徐巧芯表態要參選2024立委，並認為國民黨世代交替，王鴻薇並未正面回應，僅表示自己現在滿腦子都是選舉，要怎麼跟時間賽跑，如何贏得選舉最重要。

另針對吳怡農所創立的壯闊台灣協會，其財務運用遭國民黨文傳會副主委林家興質疑，都在為吳進行個人宣傳。王鴻薇對此表示，這個部份要請吳怡農自行對外說明清楚，她沒有辦法幫他說明什麼。