遭里長轟松機議題「為反對而反對」　王鴻薇：這位里長是民進黨的

▲台北市第三選區立委補選國民黨籍參選人王鴻薇13日上午，拜訪中山區松江里里長，周邊鄰里長大多出席一同討論地方建設發展事宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選持續針對松山機場遷移議題激烈交鋒，國民黨參選人王鴻薇今（13）早前往松江里拜會里長，針對中山區新福里長童勝輝支持松機遷建，並批她「為反對而反對」，王鴻薇回應，「這位里長是民進黨籍的」，且民進黨政府6年來都沒有規劃，切勿「選舉高談闊論，選後不聞不問」。

王鴻薇今早前往松江里拜會里長蔣築諠等人。王鴻薇表示，自己秉持一步一腳印，希望得到基層特別是里長的支持，所以從參選開始就積極拜訪里長，就是希望爭取里長支持。然而，中山區新福里長童勝輝昨天卻開嗆王鴻薇，稱里民大部份都贊同民進黨參選人吳怡農所提出的松機遷建政見，還批王鴻薇老是「為反對而反對」。

對此，王鴻薇表示已經談過非常多次松機遷建議題，也有注意到這位里長的發言，會予以尊重。她強調，此議題絕對不能在選舉期間提出，然後大家就會發現很多不夠完備之處，尤其蔡政府到現在為止不管交通部、國防部都無任何規劃。

王鴻薇強調「這位里長也是民進黨籍的里長」，但現在民進黨執政6年多來都沒有任何規劃，所以切勿「選舉高談闊論，選後不聞不問」。