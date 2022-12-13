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1人50元！白牌車載客賞落羽松　「收200元車資」駕駛挨罰10萬

▲▼白牌車收費接駁遊客賞三灣鄉落羽松，違規營業，被苗栗監理站會同警方查獲，駕駛將被罰10萬元並吊扣駕照4個月。（圖／苗栗監理站提供）

▲白牌車收費接駁遊客賞三灣鄉落羽松，違規營業，被苗栗監理站會同警方查獲，駕駛將被罰10萬元並吊扣駕照4個月。（圖／苗栗監理站提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

每年11月到隔年1月，苗栗三灣鄉有一處落羽松秘境，因為免門票，假日會吸引大批遊客觀賞，但要欣賞美景，得先步行2公里的產業道路，於是當地出現了開私家車接送的亂象，1趟每人收50元。苗栗監理站10日下午會同轄區警方在現場攔檢可疑車輛，查獲1輛違法載客白牌車，駕駛收車資200元，卻被重罰10萬元，還要吊扣駕照和牌照4個月。

民眾檢舉三灣鄉落羽松莊園在台3線入口處有白牌車違規攬客情事，苗栗監理站稽查人員12月10日下午偕同頭份警分局到現地稽查，在台3線101K附近發現1輛深灰色自小客車有違法攬客嫌疑，攔檢該車並訪談4名乘客及駕駛後，乘客坦承由落羽松至停車場議價車資1人收費50元，監理站稽查人員依法舉發。

▲▼三灣落羽松莊園每年11月到隔年1月會吸引不少賞景的遊客，由於需步行2公里產業道路，也衍生白牌車違法載客亂象。（圖／資料畫面）

▲三灣落羽松莊園每年11月到隔年1月會吸引不少賞景的遊客，由於需步行2公里產業道路，也衍生白牌車違法載客亂象。（圖／資料畫面）

苗栗監理表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處新臺幣10萬元以上2,500萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，「白牌車」其實是自用車，不得載客營運，不屬於公路監理機關列管之營業車輛，白牌車駕駛資格未經相關單位把關，所使用車輛無投保乘客險及相關保險，千萬不要為了一時方便，而搭乘白牌車輛，若事故發生將求償無門，呼籲民眾到景點遊玩如有乘車需求，仍應選擇合法汽車運輸業之車輛，安全才有保障。

▲▼三灣落羽松莊園每年11月到隔年1月會吸引不少賞景的遊客，由於需步行2公里產業道路，也衍生白牌車違法載客亂象。（圖／資料畫面）

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