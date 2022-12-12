比霸王寒流退一點「6°C寒流」衝進台灣全境暴跌10°C　最凍時間曝

▲東北季風強勁，北台灣又濕又冷。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／台北報導

寒流將至！中央氣象局預報員羅雅尹表示，明天（13日）降雨型態類似，受東北季風影響，主要降雨區域在大台北、宜蘭，北部、東半部也有局部降雨，14日（周三）之前北部天氣偏涼，白天、夜晚都只有15至17度，其他地方早晚也涼，但白天氣溫會上升，要注意日夜溫差；15、16日（周三、四）回溫，緊接著周末有今年入冬最強冷空氣，這波有機會達到寒流，各地明顯降溫。

災害預報士賈新興分析，以海平面氣壓1024等壓線圖，比較過去2次寒流的低溫，2020年1月31日的寒流，等壓線未達台灣，低溫7.1度，2016年的霸王寒流則是越過整個台灣，低溫來到4度，今年12月17日要報到的寒流等壓線壓境台灣1/3、籠罩北台灣，「有機會下探X度以下？」也就是說，今年這波寒流介於7.1度和4度寒流之間，只比當年霸王寒流的強度退一些。

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賈新興指出，17日這波寒流氣溫會比這幾天更低，預估北部沿海、空曠地區最低下探6度，台北也有出現10度以下低溫的可能，17、18日兩天太平山、北部高山和合歡山都有降雪機會。

▼周末寒流南下衝進台灣，北台灣下探6度。（圖／中央氣象局）



▼雨不停，未來一周北東仍有大雨發生機率。（圖／NCDR）



氣象局預報，明天仍受東北季風影響，天氣類似，台灣附近水氣偏多，迎風面北部、東半部陰有短暫雨，尤其基隆北海岸及大台北雨勢較持續，整日陰雨，中南部大致多雲時晴，但中部也有零星飄雨的機會。溫度方面，各地早晚偏冷，中部以北及宜蘭低溫約15度，其他地方約17度，白天北台灣持續濕冷，高溫只有17、18度，整日溫度變化不大，中部及花東高溫約22至25度，感受舒適偏涼，南部則可到27度。

預估14至15日清晨東北季風稍增強，低溫變化幅度不大，中部以北及宜蘭15度左右，其他地區17至19度，感受偏涼冷，各地白天高溫略降；15日白天到16日（周五）東北季風會稍微減弱，氣溫略回升，不過北東仍涼。降雨方面，14至16日水氣稍增多，北部、東半部為陰短暫雨，其中基隆北海岸及大台北地區仍有局部大雨發生機率，且降雨範圍擴大，中部地區及南部山區也有零星短暫雨的機會，南部平地則為多雲到晴。

氣象局指出，17日（周六）寒流南下，18日（周日）受寒流影響，各地氣溫明顯下降，且下降幅度大。17日開始越晚越冷，預計17日晚間到18日清晨是最冷的時候，中部以北及宜蘭花蓮低溫普遍為8至10度，南部及台東也只有11至13度，局部溫度再更低一些，且18日白天溫度回升也不明顯，整日偏冷；降雨方面，水氣逐漸減少，北部、東半部轉大致多雲，其他地區多雲到晴，僅有迎風面局部有些零星雨。

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