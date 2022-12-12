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快訊／五楊高架死亡車禍！貨車撞國光號「車頭全毀」　駕駛送醫不治

 ▲國道1號五楊高架北向51公里處12日傍晚發生一起死亡車禍。（圖／桃園市政府消防局提供）

▲國道1號五楊高架北向51公里處12日傍晚發生一起死亡車禍。（圖／桃園市政府消防局提供）

記者楊熾興、閔文昱／桃園報導

國道1號五楊高架北向51公里處12日傍晚發生1部小貨車與1部國光客運大客車碰撞事故，造成貨車駕駛OHCA、客運駕駛受輕傷。警消獲報後，立即趕往現場將大客車上7名乘客接駁送離，並將小貨車駕駛68歲陳姓男子、客運司機43歲賴姓男子送醫，不過經院方搶救，陳男仍傷重不治，賴男則意識清楚、無明顯外傷。

根據現場畫面，小貨車車頭嚴重變形，破碎零件散落地面，研判撞擊力道猛烈，陳男則受困在駕駛座上，失去意識，3名消防人員正協助將他脫困；客運車車頭擋風玻璃碎裂，左下方處甚至整塊脫落，所幸賴姓駕駛意識清楚，無明顯外傷。

▲國光客運與1部貨車車發踫撞車禍。（圖／國道高速公路警察局提供）

▲國光客運與貨車都嚴重毀損。（圖／國道高速公路警察局提供，下同）

國道警方表示，陳男當時駕駛小貨車行經國道1號五楊高架北向51公里，行駛在外側車道遇前方塞車走走停停，疑似踩煞車後車輛失控，往左與高乘載車道賴男駕駛的國道客運發生碰撞，陳男當場受困於駕駛座，經警消救出後呈現OCHA送林口長庚醫院急救，但急救無效，經醫師宣告死亡。

▲▼2部車輛車頭嚴重受損，2駕駛受傷所幸7名乘客未受傷（圖／國道高速公路警察局提供）

至於國道客運賴姓駕駛則為輕傷，事後一併送林口長庚醫院，車上7名乘客已接駁離開，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

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