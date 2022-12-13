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全台有雨時間曝　 寒流接力急凍2天6℃↓

（圖／氣象局）

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

周五全台有雨！氣象專家吳德榮提醒，今年入冬首波寒流周末到，台北測站將降至9度以下，本島平地最低氣溫將降至6度以下。中央氣象局預報員林定宜則說，周六晚、周日清晨最低溫，預估台北市8度。

氣象局今天（13日）凌晨對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

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氣象局觀測，今晨本島平地最低溫出現在新北市石門的13.5度。林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天東北季風影響，北部、東半部有短暫雨，其中基隆北海岸、大台北地區雨勢較持續，中南部多雲，中部雲多時也有零星飄雨機率；各地早晚較冷，清晨西半部和東北部低溫15-17度，其他地區19、20度，北部、東北部白天高溫17-19度，彰化至高雄、花東21-25度，屏東仍可達27度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜說，本周都是冷空氣影響，迎風面水氣較多，周三到周四清晨東北季風再稍增強，氣溫略微下降，但變化不大；周末寒流南下，這波是東亞寒潮爆發，周六越晚越冷，周六晚到周日清晨是最低溫時間，目前預報台北市低溫8度，沿海空曠地區還會更低一些，寒流於下周一減弱。

至於高山是否有機會降下今年入冬初雪，林定宜表示，周五晚間到周六清晨有機會，而周六下半天雖溫度夠低，但水氣就減少了。

▼首波寒流周末來襲。（圖／資料照）

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，周末強冷空氣強度與原模擬類似，台北測站將降至9度以下，為入冬首波寒流，本島平地最低氣溫將降至6度以下，也將結束長達半個月「北濕涼令人不適、中南部晝暖夜涼」的天氣型態。

吳德榮進一步分析，周五鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部有雨，南部亦有局部短暫雨的機率，晚起寒流南下，氣溫驟降；周六由濕漸轉乾，北、東仍有局部短暫雨，中南部轉晴，氣溫持續下降，越晚越寒冷；周日至下周一晨各地晴朗穩定，天氣極寒冷；下周一白天起寒流減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。

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