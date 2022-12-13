讓世界看見台灣味！法比歐聯手星級主廚　將在地小農食材帶到米其林餐桌

▲新東陽55週年特別企劃《The Taste of Taiwan》，力邀米其林主廚黎俞君、法國型男主廚法比歐共同拍攝，一起探索在地小農食材，讓國際看見正港特有的台灣味。（圖／新東陽提供，以下同）

消費中心／綜合報導

台灣物產富饒、飲食文化多元，豐富的美食饗宴讓許多外國人來台旅遊後留下深刻印象，但對於來台10年、熱愛台灣美食的法國型男主廚法比歐來說，台灣味不只停留在舌尖上而已，「這裡食物不只餵飽你的身體，更有滿滿人情味，能填滿你的心靈」，在新東陽55週年特別企劃《The Taste of Taiwan》影片中，就看見他上高山、下農田，不僅深入在地探索一流食材，也深刻體會到台灣人的溫暖，最後更與榮獲全台首位米其林一星榮耀的女主廚黎俞君聯手，將小農食材帶到米其林餐桌。

透過鏡頭，跟著法比歐一起出發深入拜訪在地小農，從新竹、南投、雲林、台中一路驅車到台東，親自啟程到小農發源地，聽著每一段背後故事，才了解農作生長、產品製作過程有多不容易，無論是一粒米、一株玉米、一片茶葉、一顆橄欖，或是一瓶醬油、桔醬，除了來自於土地滋養，風味中還揉合了每位農民投注的心力，讓法比歐感受到「這裡不只追求料理的美味，更講究一種獨有的品味」。他也將小農用心製作的產品帶進黎俞君的星級餐廳內，兩人一同在餐廳內完成三道星級料理，分別為「龍眼木烤雞」、「黑糖花生米布丁」與「薑黃麵佐花生醬」。

台灣伴手禮第一品牌新東陽深耕在地55年，致力於企業永續發展及美味傳承，也十分關注本土農業發展，為了讓世界看見台灣的「美味、品味、人情味」，今年特別力邀米其林一星餐廳「鹽之華」主廚黎俞君、法籍天菜主廚法比歐拍攝《The Taste of Taiwan》，在20分鐘的影片中，向世界介紹台灣美食的豐沛與品質之外，小農們所堅持的信念及價值，還有廚師與企業對品味的追求，更是台灣味的秘密。影片上線至今，已創下超過10萬觀看人次，引起大眾對小農產品產地與購買資訊的熱烈關注，成功讓更多人看到小農的用心耕耘。

《The Taste of Taiwan》LINE TV飄香上線► https://www.linetv.tw/drama/14002/eps/1

《The Taste of Taiwan》YouTube美味熱播► https://youtu.be/852WY6Z3aR4?t=2

▲甫蟬聯米其林一星的鹽之華主廚黎俞君與天菜型男主廚法比歐，首次一同參與《The Taste of Taiwan》拍攝，將小農食材化作一道道美味料理，將台灣味推向國際「胃」。

▲▼黎俞君與法比歐利用小農食材共同完成星級料理「龍眼木烤雞」、「黑糖花生米布丁」、「薑黃麵佐花生醬」。

《The Taste of Taiwan》目前已在LINE TV及新東陽官方YouTube上線，美味熱播中，可以知道米其林星級主廚如何將小農食材化成精緻的法式料理之外，在新東陽經營的關西、西湖、清水、南投和西螺5大國道服務區，也能買到米其林主廚欽點的食材，如關西服務區販售當地特產：李記醬油、阿金姐桔醬和橄欖先生的橄欖，還有結合小農產品的地方特色經典客家菜，例如《客家庄土雞》、《客家風味桔醬石斑》、《客家小炒》等，親自享用更能嚐到小農對於食材的細心呵護。

為了讓在地小農的「健康美味」願景不斷延續下去，新東陽近年積極推動在地農業與通路發展，以國道服務區據點為例，旅途中休息一下，還能逛逛假日「農青市集」或是常態性的「農民直販所」，一站就買到各地農特產，品嚐地方美味，除了小農產品被更多人看見，農民也有穩定收入的來源；另外也響應政府支持青年返鄉，參與產官學跨領域合作專案，透過通路、等方式，以多元方案及活動，協助小農培力方案推動。

▲▼新東陽藉由國道休息站推廣小農產品，讓在地特色被更多人看見，還可以買到米其林主廚欽點的食材。

▲吃得美味、也要吃得健康，新東陽近年積極培育小農，協助開發在地特色產品，讓用心耕作的農民取得較穩定的收入。

除了長期關心小農、推廣農產品不遺餘力，環境永續議題也是新東陽一直以來關注的重點，2017、2018年陸續取得綠色工廠標章後，至今仍為全台第一家、國內唯一的擁有綠色工廠認證的食品企業，並且持續推動「永續產品/食安」、「永續環境」和「社會參與/公益」，其中投入大量心力研發推出的「活力生香腸」，使用本地認證合格豬肉不含萊克多巴胺，無食品添加物、無亞硝酸鹽，也通過中華穀類食品工業技術研究所驗證，取得100%無添加潔淨標章，生產工廠同時具有HACCP及ISO22000國際雙驗證，食安嚴格把關，做到最高等級100%美味，大人小孩都能簡單調理、安心享用。

在呼應ESG潮流方面，新東陽也有一套綠色轉型策略，主要透過打造「綠色價值鏈」來精進節能減碳，從大園廠、總部至通路，逐步建立溫室氣體、能源、水資源、廢棄物等管理系統與措施，並在價值鏈上規劃及推動循環經濟創新作為，促進永續發展，未來將逐步導入產品碳足跡、水足跡等相關管理架構，一步步實現綠色食尚新理念，期能成為永續食品領頭羊。